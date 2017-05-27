Почему войну на Донбассе до сих пор называют АТО 5 27.05.2017, 10:19

1,725

Фото: AP

«Гибридная» война охватывает все сферы жизнедеятельности Украины.

Продолжающуюся четвертый год войну на востоке Украины по-прежнему называют "антитеррористической операцией", потому что власти мыслят в категориях экономических выгод и электоральных преимуществ.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в ("Главреде" http://glavred.info/politika/principialnyy-vopros-pochemu-voynu-na-donbasse-do-sih-por-nazyvayut-ato-437963.html).

"На мой взгляд, это является принципиальным вопросом, с точки зрения и внутреннего, и внешнего восприятия этого конфликта. От чего зависит не только отношение к нему, но и поведение в нем как непосредственно участвующих, так и третьих сторон", — говорит военный эксперт.

По его мнению, с самого начала этого конфликта украинская власть пошла на нарушение национального законодательства: "Ст. 4 Закона Украины "Про оборону" четко предписывает действия президента в этом случае — введение военного положения. Но поскольку наше политическое руководство привычно мыслит в категориях экономических выгод и электоральных преимуществ, то пойти на это оно, естественно, не могло. Все заявления о введении такого положения в случае интенсификации конфликта не были подтверждены действиями. Были и интенсификации, и жертвы, и экономические потери — не было только готовности и решительности пойти на бескомпромиссные действия по отстаиванию национальных интересов. Во многих случаях роль государства была в этом отношении компенсирована ролью гражданского общества — добровольческих и волонтерских движений".

"Нельзя говорить об отсутствии войны и требовать от общества мобилизации. Тем более, что на PR-уровне война вроде бы и не отрицается, но как только разговор переходит в правовую и экономическую сферу, она превращается в антитеррористическую операцию. В таких условиях власть не вправе требовать от общества ни доверия, ни уважения к себе, ни, тем более, той самой мобилизации, которая необходима для победы над врагом. Власть часто оправдывает свою попытку уйти от необходимости введения военного положения тем, что в этом случае Украине якобы МВФ не даст кредиты. Но таких требований МВФ к Украине не предъявлял, тем более, что военное положение может быть введено на части территории страны, в то время как остальная часть будет заниматься возвращением кредитов. Хотя, в принципе, "гибридная" война охватывает все сферы жизнедеятельности и, соответственно, части страны, и, по сути, является тотальной, а никак не локальной", — подытожил директор военных программ Центра Разумкова.