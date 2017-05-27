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Астрономы назвали даты, когда Земле грозит столкновение с крупными астероидами

  • 27.05.2017, 10:45
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Сотрудники Астрономического института Академии наук Чехии заявили о том, что Земле грозят столкновения с крупными астероидами.

Произойдет это в 2022, 2025, 2032 и 2039 годах.

Как информирует replyua.net, специалисты отметили, что самую большую опасность представляют обломки кометы Энке, и сейчас два огромных метеорных потока можно наблюдать каждую осень. Однако пока эти небесные объекты опасности не представляют, и их активность составляет всего семь метеоров в час. А вот два астероида «кружат» недалеко от Земли уже давно, и их диаметр может достигать 200-300 метров. В 2015 году был установлен «рекорд» - один из этих астероид приблизился на самое минимальное расстояние от нашей планеты.

Кроме того, чешские специалисты отметили, что комета Энке продолжает разрушаться, провоцируя появление большого количества космического мусора, и как раз этот мусор вызывает самые большие опасения у ученых – только за последние несколько лет Энке потеряла приблизительно 85 процентов своей массы, и космический мусор движется к Земле.


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