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Белоруска стала первой на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

  • 27.05.2017, 10:49
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Татьяна Холодович
Фото: БелТА

Татьяна Холодович - рекордсменка Беларуси в метании копья у женщин.

Спортсменка стала победительницей 3-го этапа престижных международных соревнований по лёгкой атлетике «Бриллиантовая лига», который проходит в Юджине (США, Орегон), сообщили порталу interfax.by в пресс-службе  Белорусской федерации легкой атлетики.

Татьяна отправила копье на отметку 66,30м, тем самым не добросив лишь 4см до собственного рекорда (66,34м), который она в прошлом году установила на чемпионате Европы в Амстердаме.

Второе место заняла китаянка Шинь Лю, показавшая результат 65,21м, третья – Сара Колак из Хорватии, отправившая снаряд на 64,64м.

На соревнованиях в Юджине сегодня вечером также выступят Марина Арзамасова, которая будет сражаться с Кастер Семеней, Маргарет Вамбуй, Хабитам Алемы и другими на дистанции 800 метров, и Алина Талай, которая выйдет на старт дистанции 100 метров с барьерами.


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