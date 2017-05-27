В понедельник в Беларуси ожидается до +29°С 27.05.2017, 11:09

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

27 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

28 мая в отдельных районах ночью по северо-востоку, а днем по Гродненской области возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем от +15°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

29 мая ночью преимущественно без осадков, днем в северных и центральных районах страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Днем в отдельных районах Беларуси сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, по юго-востоку +8..+9°С; максимальная днем +20..+27°С, по югу до +29°С.