В Минске прошел концерт памяти Геннадия Буравкина 27.05.2017, 11:36

Фото: novychas.by

Музыкальная программа Дмитрия Войтюшкевича и WZ-Orkiestra «Дачакайся, матуля» на стихи поэта Геннадия Буравкина была представлена 26 мая в Минске.

Во время сольного концерта звучали лучшие песни на cловы поэта Геннадия Буравкина - одного из выдающихся лириков белорусской поэзии, который ушел из жизни почти три года назад - 30 мая 2014 года.

Сотрудничество Войтюшкевича с Буравкиным началось десять лет назад - тогда вышел альбом «Лирика», полностью написанный на стихи поэта. Позже Дмитрий создавал с Геннадием Николаевичем композиции для альбомов «То, что надо» (2008), «Воронок» (2013), «Наша песня» (2015 год). Были и неальбомныя произведения - например, песня «Дакачайся, матуля», которая и дала название программе, пишет «Новы час».

Фото: novychas.by

Зрители очень тепло встретили Дмитрия Войтюшкевича. Полный зал охотно подхватывал знакомые и любимые песни и после окончания концерта трижды вызывал музыкакта на бис.

В заключение концерта Дмитрий Войтюшкевич исполнил песню «Нібыта музыка не тая» на слова Владимира Некляева, написанные специально для его друга поэта, а также знаменитую «Калыханку» Геннадия Буравкина.