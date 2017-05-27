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Глава МИД Польши: Необходимо пересмотреть проект европейской интеграции

  • 27.05.2017, 11:42
Витольд Ващиковский
Фото: PAP

По мнению главы польской дипломатии, проект европейской интеграции слишком амбициозен с политической точки зрения.

«Мы должны пересмотреть проект европейской интеграции. Возможно, он слишком амбициозен с политической точки зрения», - заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на конференции по безопасности GLOBSEC 2017 в Братиславе, передает «Радио Польша».

Он отметил, что Польша делает все возможное, чтобы сохранить единство Евросоюза.

Вместе с представителями МИД Чехии, Словакии и Венгрии глава польской дипломатии принял участие в панельной дискусии, посвященной «вышеградским перспективам новой Европы».

По мнению главы МИД Польши, концепция «Евросоюза нескольких скоростей» - это «рецепт катастрофы». «Это концепция предусматривает возвращение к «блестящей изоляции» Западной Европы и одновременное подчинение ей остальной части континента», - заявил он.

По словам главы польской дипломатии, страны Вышеградской группы «объединяет общая история и общий опыт существования в разделенной Европе». Именно поэтому, по его словам, «необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить единство в Евросоюзе».

По мнению министра Ващиковского, чтобы избежать разделения в ЕС, необходимо пересмотреть проект европейской интеграции. «Еще слишком рано думать о политических субъектах, управляющих Евросоюзом, ведь не существует принципов их выбора демократическим путем», - отметил он.


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