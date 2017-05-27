В Каннах фильму о войне на Донбассе аплодировали стоя 27.05.2017, 11:46

Фильм «Иней» снял литовский режиссер Шарунас Бартас.

На кинофестивале во французских Каннах фильму литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней", в котором показаны события вооруженного конфликта на востоке Украины, аплодировали стоя.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook продюсер Владимир Филиппов.

Лента была показана 23 мая в рамках секции "Двухнедельник режиссеров".

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook сообщил, что украинское кино третий раз представленно в этой секции фестиваля.

Картина "Иней" совместного производства Литвы, Франции, Польши и Украины с бюджетом в $1,4 млн является первым международным кинопроектом о событиях на Донбассе. Военную журналистку в фильме играет французская актриса и певица Ванесса Паради.

Режиссер Бартас использовал в ленте документальные кадры с украинскими военными и журналистами, работающими в зоне АТО. Съемки проходили в районе Курахово, Марьинки и Красногоровки Донецкой области, в Днепре, Киеве, а также на территории Польши, Литвы и Франции.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.