Лукашенко стал проблемой для рабочих 6 27.05.2017, 11:52

Экономист красноречиво объяснил, почему белорусская промышленность усыхает, как шагреневая кожа.

Накануне в российских СМИ появилась новость о возможном объединении МАЗа и КамАЗа. Ожидается, что этот вопрос вновь будет обсуждаться в Москве в конце июня – во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Салiдарнасць» связалась с экономическим экспертом Александром Алесиным – собеседник оценил вероятность нового интеграционного проекта, а также объяснил, что на самом деле ждет белорусские предприятия.

О слиянии МАЗа и КамАЗа

– Я в это не верю, потому что сейчас у КамАЗа главный инвестор – это «Мерседес». И они передали россиянам очень много технологий: там уже и стандарты производства другие, и методы управления… Даже если сравнить по стоимости активы двух предприятий, то сейчас КамАЗ стоит гораздо дороже.

Объединяться надо было раньше, а сейчас корабли разошлись. На российском рынке сегодня тесно и самому КамАЗу, и МАЗу, поэтому большого смысла для объединения нет. Это идея мертворожденная.

Если же объединение все-таки произойдет, то МАЗу уготована незавидная роль. Есть угроза, что белорусский бренд вообще пропадет. Мы будем делать комплектующие для россиян, потому что в России столько готовых автомобилей просто не нужно.

Об идее властей модернизировать МАЗ и МТЗ

– Мы уже видели, как вкладывались деньги в цементные заводы, как вкладывали в лесопереработку – и так далее. Прежде чем что-то делать, нам нужно определиться, куда мы идем, какую потенциальную нишу мы хотим занять. И только после этого можно планировать покупку какого-то оборудования.

Думаю, МАЗ не умрет, но как шагреневая кожа усохнет в размерах. Он будет вынужден выпускать нишевый продукт. Вы сравните – в лучшие времена предприятие выпускало 30 тысяч автомобилей в год, сейчас произошло усыхание – около 5 тысяч. Главный вопрос в этой ситуации, куда деть тех, кто там сейчас работает?

Если раньше там кормилось около 27 тысяч работников, то сейчас, несмотря на снижение объемов производства, работает 25 тысяч! Как их прокормить? Невозможно без помощи со стороны это сделать. Значит, их нужно увольнять.

О тех, кто голосовал за Лукашенко

– Проблема в том, что это электорат Лукашенко – работники всех этих крупных предприятий его избрали в 94 году. Они каждый раз голосовали за него на выборах, так как государство искусственно помогало этим заводам за счет других. Но ресурсы исчерпались: у государства нет возможности держать на дотации такие большие заводы.

Выход есть, но он непростой: оставить в Беларуси центр компетенций, разработку и испытание автомобилей, а сборочные производства выносить ближе к потребителям. Так поступают западные компании: они строят заводы в Бразилии, России – то есть там, где есть покупатели. И это наш путь.

Но тогда на МАЗе не будет столько рабочих – этих людей не выбросишь на улицу. Так что надо рядом строить промышленность другого типа и выводить всех людей со старых заводов на новые. То есть полностью менять стратегию предприятий.