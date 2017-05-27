Беловежская пуща зарабатывает на охоте на зубров 3 27.05.2017, 12:00

Гендиректор Беловежской пущи Александр Бурый заявил, что охота на зубра - вынужденная мера.

- Сейчас около 500 особей зубра, оптимальная численность - 150. Может произойти, что, спасая его, мы потеряем пущу как уникальный лесной массив. Поэтому надо регулировать численность, чтобы не страдали насаждения, - объяснил Александр Бурый, пишет kp.by.

Охота на зубров платная.

- Все зависит от трофейных качеств зубра, который «выбракован» (выбирают, как правило, больных животных). В каком-то смысле это даже не охота, а гуманный процесс усыпления. Сегодня от охотничьего туризма мы зарабатываем до 1,5 миллиона евро, когда в целом от туризма - 4 миллиона евро за год, - сказал Бурый.

Беловежскую пущу в 2016 году посетило 430 тысяч, из них 15% - иностранцы. Этому способствует и введение пятидневного безвизового режима через минский аэропорт. А также трехдневный безвизовый режим через пункт пропуска Беловежа - Переров, который действует с июля 2015 года. За этот короткий период национальный парк посетило около 8 тысяч туристов.

Доля выручки от туристической деятельности в структуре внебюджетных доходов составила около 40% (пуща обеспечивает свыше 20% доходов от экспорта туризма всей Брестской области).