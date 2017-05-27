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Миллионы кассиров останутся без работы из-за роботов

  • 27.05.2017, 12:06

В ближайшие десять лет 4 из 10 позиций в рознице займут роботы.

В США оценили масштаб автоматизации, которая в ближайшие годы затронет розничные сети страны. Оказалось, что роботы отнимут работу у миллионов американских продавцов и кассиров. Об этом пишет rabota.ua.

Как пишет Mashable, исследование проводилось банком Cornerstone Capital Group по заказу организации Investor Responsibility Research Center Institute. По оценкам экспертов, в ближайшие десять лет 4 из 10 позиций в рознице займут роботы. Наиболее риску автоматизации подвержены кассиры — в США 73% этих должностей занимают женщины.

В целом, работу потеряют от 6 до 7,5 млн американцев, занятых в ритейле. Всего в сфере розницы работают 16 миллионов граждан страны — это 10% всей рабочей силы в США, которая генерирует 6% американского ВВП.


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