Кричевские милиционеры-бунтари не сдаются и готовы идти в суд 2 27.05.2017, 12:11

Подполковник Вусик стал настоящей головной болью для Кричевского РОВД.

Уволенные из органов внутренних дел по отрицательным мотивам бывшие сотрудники Кричевского РОВД Игорь Вусик и Андрей Шашков, а также уволенный за «грубое нарушение служебной дисциплины» Юрий Дюбанов планируют подать исковые заявления в суд о восстановлении на работе. Об этом корреспонденту 6tv.by сообщил бывший подполковник милиции Игорь Вусик.

По словам Игоря Вусика, сейчас бывшие сотрудники кричевской милиции подгатавливают соответствующие документы.

Решение обратиться в суд бывшие сотрудники милиции приняли после получения фактических отписок из органов прокуратуры различных уровней на их жалобу о нарушениях при проведении проверки по обращению сотрудников ООПП Кричевского РОВД на имя министра Игоря Шуневича. В частности, и. о. прокурора Кричевского района С. Н. Ларина оставила жалобу без рассмотрения по существу, «поскольку обращение содержит вопросы, решение которых не относится к компетенции прокуратуры Кричевского района».

Фото: 6tv.by

«Генеральная прокуратура направила жалобу на рассмотрение в Могилевскую областную прокуратуру, а та направила её на рассмотрение в Главное управление собственной безопасности МВД, – говорит Игорь Вусик. – То есть тем людям, на нарушения со стороны которых мы и жаловались».

Бывший начальник ООПП Кричевского РОВД отмечает, что определенные действия по обращениям кричевских милиционеров все же проводятся, в последние дни их опрашивал начальник отдела Следственного комитета. В Кричевском РОВД должны провести ревизию.

Многие жители Кричева открыто поддерживают бывших сотрудников милиции, выражают им свою поддержку. В то же время И. Вусика удивляет изменение отношения со стороны некоторых бывших коллег.

«Поехал сдавать милицейскую форму. Практически новую, в том месяце получал. Отказались забирать, сказали что форма старого образца. Теперь доведется выплачивать за неё деньги», – рассказывает бывший сотрудник милиции.

Напомним, что проблемы на службе у кричевских милиционеров появились после написания обращения о грубых нарушениях в Кричевском РОВД на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича.