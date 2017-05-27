Как семья из Гродно шьет эксклюзивные сумки и «умные кошельки» 27.05.2017, 12:44

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Фото: tut.by

Изделия гродненских умельцев очень полюбились заграничным покупателям.

О небольшом гродненском предприятии «Кажан», кажется, в Беларуси и родном городе мало кто знает, а здесь делают эксклюзивные сумки, которые охотно покупают за границей. А еще местные мастера создали полную копию древнего Полоцкого Евангелия. А кожаные изделия предприятия даже подделывают в Китае, пишет tut.by.

«Кажан» — предприятие семейное, им руководят Сергей Гаврилюк и его жена Анжела Ясюкайтис. В небольших цехах — шумно, светло и мягко пахнет выделанной кожей. На столах — маленькие глиняные фигурки летучих мышей. «Кажан», как известно, по-белорусски летучая мышь. Но это название созвучно со словом кожа и понятно русскоговорящим людям.

— Каждый видит в нашем названии свой смысл и свою историю, — говорят здесь

Супруги настолько увлечены своим делом, что разговаривают о нем даже дома за ужином. Хотя добавляют, что семейная жизнь от этого не страдает.

— Компания для нас — как маленький ребенок. Мне пришлось оставить прежнее место работы и выйти из декретного отпуска раньше, чтобы участвовать в работе предприятия, по ходу осваивая все этапы производства, — говорит Анжела.

Изделиями из кожи супруги стали заниматься случайно. Так получилось, что в 2009 году Сергей купил у своего друга маленький бизнес, где на тот момент трудилось всего пять человек. Делали кожаное оформление для настенных часов и переплетали книги. Собственно, переплетное дело послужило толчком для развития.

Сергей и Анжела с удовольствием показывают заготовки для родословных книг, которые сейчас стали популярными и рассказывают, что в 2013 году их мастера совместно с издательством «Белорусского Экзархата» воссоздали рукописи Полоцкого Евангелия, уникального памятника славянской письменности второй половины XII века. Более древних книг, созданных на территории Беларуси, практически не сохранилось.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Сначала ученые воссоздали первичный облик книги, а потом воспроизвели с ювелирной точностью каждую страничку, даже оставили оригинальные повреждения. Их на бумагу, похожую на пергамент, наносили при помощи лазерной резки, а обложку из кожи со вставками из агата делал мастер предприятия, который три месяца учился технике старокнижного переплета в Москве.

В 2014 году работу оценили на национальном конкурсе «Мастацтва кнiгi», где компания получила гран-при.

Фото: tut.by

«Было 140 магазинов, осталось — 30, но кризис помог оптимизировать производство»

— Фирма успешно развивалась. И мы сами были оглушены и удивлены нашим успехом, когда в какой-то момент поняли, что в российских, украинских и казахских городах уже открыто по нашей франшизе около 140 магазинов, а заказы все поступают. У нас появились партнеры, а предприятие только расширялось. Но, если честно, тот период был очень нервным и напряженным. Мы постоянно боялись, что товара не хватит, работали на износ. На предприятии тогда трудилось около 130 сотрудников. Потом наступил кризис. Сначала почувствовали его в Украине, потом в России, а потом он дошел и до нас. Постепенно магазины, особенно в российских районных центрах, стали закрываться из-за больших издержек. Сейчас у нас по франшизе осталось работать около 30 магазинов. Но если честно, сегодняшний график нашей работы нам больше нравится. Компания стала какой-то семейной и уютной. А еще остались самые лучшие кадры, на которых и держится все предприятие, — говорит Сергей, а Анжела добавляет, что найти тех, кто бы профессионально работал с кожей — проблематично и кадры приходится растить на производстве.

Фото: tut.by

Сейчас на гродненском предприятии работает 40 человек. Это мастера, дизайнеры, бухгалтеры и менеджеры. Есть еще менеджеры в России, а также сотрудники, которые работают в формате фриланса.

— Кризис, наверное, помог оптимизировать процесс производства, — говорит Сергей.

Помимо массового производства кошельков, монетниц, обложек для документов, здесь делают и уникальные эксклюзивные вещи. Особая гордость — коллекции сумок.

— Наша особенность — все детали изделии, даже внутренние из натуральной кожи, продукцию кожзаменителями не удешевляем. И если изделие идет с печатным рисунком снаружи, значит и внутренние детали тоже будут с печатью. А еще — жесткий контроль качества. Делаем, как для себя. Нас даже в Китае стали подделывать после того, как мы привезли свои изделия на одну из выставок, — проводит экскурсию по предприятию Анжела. Сейчас здесь отшивают новую коллекцию сумок — на столе первые экземпляры.

Фото: tut.by

Стоимость изделий для Беларуси и для других стран на продукцию будет отличаться. Сергей вспоминает, что на одной из европейских выставок, за их сумками стояла очередь.

— Я только успел их выставить на стенд и сразу же появились покупатели, — смеется он. Анжела добавляет, что им нравится делать штучные товары и рассказывает о технологии, когда на кожу при помощи специального принтера наносится печатный рисунок, также на изделия наносится ручная роспись или выжигание.

Но все начинается с выбора кожи — за ней супруги ездят в Россию и Европу, также работают со всеми кожевенными заводами Беларуси.

— Иногда так бывает, что кожа в рулоне смотрится очень красиво, а в изделии нет. Правда, и на такие экспериментальные модели находятся свои покупатели.

Есть здесь и изделия, с уникальной художественной росписью, сделанной вручную. Например, совместно с белорусским художником Мировладом Палачичем на предприятии создали коллекцию «Инфанта». Он создал рисунок инфанты — маленькой принцессы королевских домов Испании и Португалии XVII века. Потом образ девочки был перенесен на изделия.

Фото: tut.by

— К сумкам мы дорабатываем в коллекцию косметички, кошельки, футляры для ключей, которые можно купить отдельно. Сумок с нарисованной инфантой у нас выпущено всего по 50 штук разных моделей и все уже раскуплены. Есть свои постоянные покупатели, которые ждут новинки. Заказывают даже с Америки и Арабских Эмиратов.

Супруги рассказывают о том, что у белорусов и европейцев разное восприятие эксклюзивных товаров. В изделиях они любят использовать так называемую непокрывную кожу, где виден природный рисунок, чувствуется тепло и фактура.

— Если европеец видит потертости или незначительные царапины на коже, то он знает, что это ручная работа и его сумка — индивидуальна, для наших же соотечественников — это может быть недостатком, — показывает ярко-зеленую женскую сумочку Анжела.

Кошельки с защитой от воров и системой поиска

Помимо традиционных кожаных изделий, на предприятии выпускают и технологичные новинки.

— Это все Сергей. Он у нас новатор. Я иногда говорю ему — все хватит придумывать что-то новое, но его же не остановить. Я тогда мирюсь с новыми идеями, которые потом оказываются очень удачными, — говорит Анжела.

Так, например, на предприятии стали выпускать «умные кошельки», оборудованные микрочипом с bluetooth.

— Надо установить бесплатное приложение на смартфон, он свяжется с кошельком и будет видно, где вещь в данный момент находится. Если отойти от кошелька или брелка с чипом на некоторое расстояние, то смартфон подаст сигнал, — говорит Сергей и показывает свой кошелек. Или изделия с RFID-защитой для банковских карточек с чипами.

— В подкладку кошелька вшит специальный экран из ткани на основе никелированных волокон, блокирующих RFID-сигнал, который совершенно безвреден для здоровья и электроники, но не позволит мошенникам снять с вашей карточки деньги, — говорит Сергей.

Сейчас в компании нацелены на европейский и американский рынки, для которых разрабатывают другой логотип и бренд. Слово «Кажан» плохо воспринимается англоговорящим покупателями. И, конечно, разрабатывают, новые коллекции изделий.

— Каждый раз, когда получаются новые сумки, я понимаю, что хочу себе еще одну, — смеется Анжела и говорит о том, что как ни странно кризис помог им пересмотреть свое представление о бизнесе. Сейчас они стараются выпускать больше эксклюзивных вещей. И оказалось, что на такую штучную продукцию есть спрос. Правда, в Беларуси, и супруги это связывают с ухудшением материального положения людей, штучная продукция продается не так хорошо, как в Европе.

Но на предприятии все-таки планируют со временем открыть свои фирменные магазины в Минске и Гродно, а сейчас продукцию можно купить в интернет-магазине, в крупных торговых сетях столицы и в более чем 40 больших магазинах Беларуси.