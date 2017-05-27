Самые сильные высказывания Збигнева Бжезинского об Украине и России 27.05.2017, 12:23

Збигнев Бжезинский

Всемирно известный политолог был настоящим экспертом по Восточной Европе.

Сегодня не стало Збигнева Бжезинского. Obozrevatel.com предлагает ознакомиться с ключевыми высказываниями экс-советника президента США о ситуации с войной России против Украины.

«Я не знаю (потерян ли Крым для Украины. – Ред.), но к этому вопросу следует вернуться, когда отношения между Украиной и Россией вновь станут хоть в какой-то степени рациональными и стабильными. Россияне привнесли в эти отношения иррациональность и эмоциональность, они провели бандитскую атаку на Крым, замаскировав ее, как это сделала бы мафия. Но им следует остерегаться применять такой подход ко всей Украины - это приведет к куда более мощному взрыва в сердце Европы, к конфликту, которого не видел мир с 1939 года», - говорил Бжезинский.

«Большой риск заключается в том, что Россией управляет иррациональный лидер с манией величия. Это волнует многих россиян. Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины: он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы! Украинцы определяют свою идентичность через свою землю. Путин совершает ужасную ошибку», - заявлял политолог на конференции по безопасности в Мюнхене.

«В Крыму с 20 тысяч украинских военных никто не выстрелил по собственной инициативе. Я сам родом из Европы так вот, когда я думаю о Родине моих родителей, то не могу представить, чтобы с 20 тыс. польских солдат при попытке внешней силы захватить власть никто не выстрелил. Я думаю, была бы большая бойня. То, что в Украине все происходило по-другому, - о чем-то говорит. Свои выводы сделал и Путин. Понял, что все даже легче, чем он ожидал», - говорил политолог.

Но также он оптимистически оценивал европейское будущее Украины, говорил о решимости украинцев в противодействии посягательствам России. Он подчеркивал, что граждане Украины достойны быть европейцами.

«Украина должна иметь право свободно выбирать свою политическую идентичность и быть более связанной с Европой. В то же время Россию надо заверить, что Украину не примут в НАТО. Это формула решения (конфликта. - ред .)», - считал Бжезинский.

Также политолог советовал властям США выработать концепцию решения украинского кризиса, которая устроила бы как Запад, так и Россию.

Бжезинский родился в столице Польши Варшаве в 1928 году в семье дипломата. С ней позже ехал в США.

Он автор многих исследований в области международных отношений и геополитики.