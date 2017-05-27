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Китай поднял истребители на перехват американского самолета

  • 27.05.2017, 12:35
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Пентагон критикует китайских летчиков за то, что они действовали "непрофессионально и небезопасно".

Два китайских истребителя, по информации Пентагона, перехватили американский самолет-разведчик над Южно-Китайским морем, действуя "непрофессионально и небезопасно". Как сообщае Немецкая волна со ссылкой на Минобороны США, инцидент произошел в среду, 24 мая, в международном воздушном пространстве.

Одна из боевых машин КНР типа J-10 приблизилась к американскому разведывательному самолету P-3 Orion на 200 ярдов (180 метров). В Пентагоне заявили, что это был уже второй подобный случай в Южно-Китайском море за последние десять дней.

"Мы продолжаем изучать данные по инциденту и сообщим о нашей обеспокоенности китайскому правительству по соответствующим каналам", - говорится в заявлении официального представителя американского министерства обороны.

В тот же день, 24 мая, впервые с начала президентства Дональда Трампа военный корабль США прошел мимо одного из островов Спратли, которые Китай считает своей территорией. Эскадренный миноносец ВМС США Dewey приблизился к архипелагу на расстояние 12 морских миль.


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