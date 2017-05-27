В Украину не пустили «Иванушек International» 6 27.05.2017, 12:48

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Один из участников группы ездил в оккупированный Крым.

Российской группе "Иванушки International" запрещен въезд на территорию Украины, заявил один из участников коллектива Андрей Григорьев-Аполлонов.

По его словам, о запрете они узнали только в киевском аэропорту.

"Иванушки International" прилетели на частный концерт в Киев, но дальше аэропорта Борисполь пройти не смогли - пограничники развернули музыкантов, пишет Комсомольская правда.

Сами артисты уверяют, что не видят оснований для запрета.

"Искренне расстроены! Потому что группа Иванушки International с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине", - заявил 46-летний Григорьев-Аполлонов.

При этом он уточнил, что участники группы "могли попасть под одну гребенку" из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.

"Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал", - сказал певец.

Он заявил, что группа намерена оспаривать решение о запрете на въезд.Также певец рассказал о цели визита в Украину.

Напомним, что участники трио "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев оказались в базе данных украинского сайта "Миротворец". Поп-музыкантов обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины" за выступления в Крыму. Отмечается, что "Иванушки International" провели концерт в Ялте в 2015 году.