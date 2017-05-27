Обанкротил ОАО — теперь «поднимает» село!? 1 27.05.2017, 12:55

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Фото: Илья Дорофеев/panoramio

Разваливший «Кричевгрузавто» горе-управленец не долго оставался «тунеядцем».

ОАО «Кричевгрузавто», которым более 15 лет руководил депутат Кричевского райсовета нескольких созывов В. Ильенков (на фото), признано банкротом, пишет 6tv.by.

Но его руководитель, не долго пребывал в статусе «тунеядца». Благодаря комиссии по трудоустройству при Кричевском райисполкоме, которую возглавляет председатель В.Сысоев, В. Ильенков буквально в считанные дни был трудоустроен главным инженером КСУП «Малятичи—агро».

Практически все хозяйства района, — за исключением СПК «Колхоз имени Суворова», — фактически банкроты.

Похоже, что и КСУП «Малятичи-агро» при таких кадровых решениях, ждёт участь ОАО «Кричевгрузавто».