закрыть
27 мая 2017, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Обанкротил ОАО — теперь «поднимает» село!?

1
  • 27.05.2017, 12:55
  • 2,246
Фото: Илья Дорофеев/panoramio

Разваливший «Кричевгрузавто» горе-управленец не долго оставался «тунеядцем».

ОАО «Кричевгрузавто», которым более 15 лет руководил депутат Кричевского райсовета нескольких созывов В. Ильенков (на фото), признано банкротом, пишет 6tv.by.

Но его руководитель, не долго пребывал в статусе «тунеядца». Благодаря комиссии по трудоустройству при Кричевском райисполкоме, которую возглавляет председатель В.Сысоев, В. Ильенков буквально в считанные дни был трудоустроен главным инженером КСУП «Малятичи—агро».

Практически все хозяйства района, — за исключением СПК «Колхоз имени Суворова», — фактически банкроты.

Похоже, что и КСУП «Малятичи-агро» при таких кадровых решениях, ждёт участь ОАО «Кричевгрузавто».


Мнение

Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные