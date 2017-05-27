Аркадий Бабченко: Как можно пройти мимо? 9 27.05.2017, 13:01

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Аркадий Бабченко

Известный жуналист — о задержании в Москве мальчика, читавшего «Гамлета».

Нет, дело даже не в том, что менты волокут ребенка.

Дело в том, что тебе самому приходится ходить по улицам. В Москве я это старался свести до минимума. Старался выходить в город только по необходимости. Потому что… Вот идешь ты по улице, скажем, с дочкой. И видишь, как десятилетний мальчишка бьется в истерике, а его волокут в машину трое мудаков. Ну — не пройдешь же мимо, да? Обязательно влезешь. Иначе как ты своему ребенку-то в глаза смотреть будешь? Что будет стоить все то, что ты ей рассказывал? Не за чужого ведь влезешь. За своего. Потому что боишься потом увидеть этот взгляд. Потому что иначе — крушение мира. Потому что ты — папа.

Как ты можешь опустив глаза пройти мимо, когда обижают маленького и слабого? Ну, и, конечно, слово за слово, пошел ты, сам пошел, оттолкнули, сам оттолкнул, ударили, сам ударил — и привет. Вышел на улицу с дочкой в какой-нибудь уголок Дурова, а уехал к Мохнаткину на пять лет.

Или это похищение девушки, которую двое идиотов в багажник «Бентли» засовывали и которое потом оказалось розыгрышем — помните? Ты ж не знаешь, что это розыгрыш. То же ведь надо что-то делать. Двое заталкивают в багажник девушку — ну не пройдешь же мимо. И либо сам кого-нибудь урной по голове огреешь, либо… А если не розыгрыш? Пристрелят к чертям, да и все.

Или, что куда вероятнее, нацики какого-нибудь несчастного таджика в вагоне метро убивать будут. Совсем уже бытовая ситуация, согласитесь. В Москве в метро ж с гастарбайтерами уже боишься ездить. Не из-за каких-то там ужасных понаехавших, из-за местных! Полезут убивать его, а встревать придется тебе.

Что самое обидное — изуродуют-то тебя одного, потому что остальные-то всегда спокойно проходят мимо. Я ж говорю, главное из искусств в этой стране — искусство быть посторонним. Искусство придумать оправдание. Я уже под конец и сам начал им овладевать…

Черт, да слава тебе, господи, что я могу сейчас смотреть в глаза своему ребенку. И не из камеры, и не из гроба. Ну его на хрен, такую страну. Вот просто — ну его на хрен.

Доброе утро.

Аркадий Бабченко