В Орше обанкротили, а теперь разрушают пивзавод 6 27.05.2017, 13:42

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Власти не взялись спасать предприятие с вековыми традициями.

Вероятно, что нынешний владелец территории, на которой находится бывший Оршанский пивзавод, решил "зачистить" территорию. 26-го мая там стал работать трактор с ковшом, который разрушал сооружения. Что планируется сделать на этом месте, неизвестно. Также неизвестно, будут ли уничтожены все здания знаменитой Оршанской пивоварни, владельцем которой в начале ХХ века был известный предприниматель Вайнберг, пишет orsha.eu.

Оршанский пивзавод был одним из старейших в Беларуси и в лучшие времена выпускал миллион дал литров пива в год. Он был основан как «Синдикат пивоваренных заводчиков Северо-западного края» в 1883 году. К 1919 года, когда президиумом ВСНХ было принято решение национализировать завод, он принадлежал семье Вайнберг.

В 20-ых на завод пришёл работать пивовар Ян Смажек, в честь которого в 90-ых был выпущен именной сорт пива. Проработал он на заводе более 30 лет. В 1928 году завод передали плодово-ягодных комбинату, который занимался изготовлением фруктовых соков и разливом пива. В 70-е была проведена масштабная реконструкция завода по технологии словацкой пивоварни Urpin в Банской Быстрице. С конца 80-ых производство пива в Орше стало постоянно сокращаться, хотя появлялись новые сорта - - «Боярин Орша», «Брава», «Гасцінец», «Джокер», «Ильинское», «Каляднае», «Куцеінскае», «Мастер Смажек», «Молодёжное», «Спадар», «Сучаснае», «Тамада», «Тры волаты» и даже безалкогольное пиво. В 2003 году предприятие было преобразовано в ОАО, но варилось здесь уже только 235 тысяч дал пива. В 2006 году завод был признан банкротом. С того времени прошло почти 11 лет, завод стоял и разваливался. К сожалению, ни город, ни какой-либо предприниматель не взялись за его восстановление, и сейчас, в отличие от Лиды, Речицы наша Орша не имеет своего пива.