Трамп поддержит санкции против России 1 27.05.2017, 13:43

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Президент США Дональд Трамп поддержит существующие санкции в отношении РФ.

Гэри Кон, экономический советник Трампа, пролил свет на позицию президента в отношении санкций против России после того, как "Большая семерка" провела первую встречу на Сицилии 26 мая, сообщает EU Observer.

"Мы не собираемся облегчать наши санкции в отношении России. Не исключено, что мы даже их усилим", — сказал Кон.

"Президент хочет сохранить санкции, и я думаю, что президент ясно дал понять, каким образом русские могут добиться их отмены", — добавил он, имея в виду соглашение о прекращении огня, которое связывает отмену санкций с уходом России с восточной Украины.

Ранее Кон заявлял, что у президенты "пока еще нет позиции по этому вопросу", но теперь говорит, что это заявление было ошибочным.

"Я должен был высказаться яснее", — сказал он.

Глава европейского совета, Дональд Туск, также сказал в пятницу в Италии, что он ожидает, что США будут соблюдать санкции, хотя у него и Трампа были разные мнения относительно российского лидера Владимира Путина.

"У меня сложилось впечатление, что когда речь идет о конфликте в Украине, мы более или менее находимся на той же позиции, что и президент Трамп. Конечно, я менее оптимистичен, когда речь идет о планах и намерениях президента Путина, чем Трамп. Тут я менее сентиментален", — сказал Туск.