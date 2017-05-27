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За название станции метро «Минск-Мир» идет накрутка голосов

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  • 27.05.2017, 14:00
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Название «Минск-Мир» носит многофункциональный комплекс, который строят сербские «друзья» Лукашенко.

На сайте Мингорисполкома продолжается голосование за возможные названия станции метро на четвертой линии. По предварительным результатам голосования наименее минчане хотели видеть станцию «Минск-Мир». Против нее высказывалось целых 56% опрошенных, пишет nn.by.

После той публикации пошла странная накрутка голосов именно за станцию «Минск-Мир». На данный момент за нее высказалось 70% опрошенных. Больше только у «Киевского сквера» - 71%.

«Минск-Мир» - это искусственное название, которое не имеет под собой никакой исторической обоснованности. Так называется многофункциональный комплекс, который строят в районе бывшего аэропорта «Минск-1» сербские миллионеры братья Каричи.


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