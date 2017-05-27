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Как провести выходные: Три совета от Лявона Вольского

  • 27.05.2017, 14:40
ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Легендарный музыкант рассказал, что послушать, посмотреть и почитать на выходных.

Книги, музыка, концерты, фильмы и сериалы - сегодня Лявон Вольский, легендарный музыкант, поэт, писатель и просто минчанин, делится с читателями CityDog.by тем, как можно занять выходные.

Что посмотреть

Рекомендую посмотреть фильм британца Майка Ли «Еще один год» (2010). Это неторопливое, задумчивое и сдержанное кино о несдержанных чувствах. Об отчаянии, тихой радости и утраченных надеждах.

Фильм повествует о размеренной жизни немолодой пары. К ним приезжают гости, родственники, кто-то страдает, кто-то переживает, кто сходится, кто умирает - жизнь идет по своей привычной орбите.

Для кого-то фильм покажется «скукой», но после очередных «Пиратов» и «Стражей галактики» смотрится очень так непривычно и свежо. Главное - поймать медленный темп и двигаться в такт.

Еще мне понравился сериал «Мир Дикого Запада». Не буду рассказывать, что там к чему, но все достаточно неожиданно, фантастически и свежо. И прекрасно играют актеры.

Что послушать

Что-то из богатого наследия Криса Корнелла, который ушел из жизни на днях. Что-то из Soundgarden или Audioslave. Советую посмотреть и видеоверсии многочисленных концертов Криса.

Корнелл очень разноплановый исполнитель. Он из тех, кто основал гранж. Но Крис не ограничился этим. С инструменталистов из Rage Against the Machine он создал проект Audioslave, а также несколько успешных сольных альбомов, очень разных по стилистике (один, даже, близкий к r'n'b - в сотрудничестве с продюсером Тимбалэндом).

Корнелл никогда не останавливался, всегда продвигался, вкручиваясь в новые и новые проекты, ставил перед собой новые задачи... Его самоубийство после концерта в Детройте - абсолютно неожиданная весть и еще один пример того, насколько трудно понять душу человека. В том числе, успешного, проверенного и очень трудоспособного.

 Что почитать

Почитайте Новый Завет. Он всегда актуален.


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