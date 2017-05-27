По делу о теракте в Манчестере арестованы еще двое подозреваемых 27.05.2017, 14:38

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Правоохранительные органы Великобритании провели серию обысков в квартирах подозреваемых.

Британская полиция утром в субботу, 27 мая, задержала еще двух подозреваемых в связи с делом о теракте на стадионе "Манчестер Арена". Всего по подозрению в причастности ко взрыву были задержаны 13 человек, при этом двое из них уже отпущены на свободу, сообщает Немецкая волна.

В ночь на субботу были проведены обыски в квартирах подозреваемых, сообщила полиция Манчестера в Twitter.

Накануне шеф антитеррористического отдела полиции Великобритании Марк Роули заявил, что уже задержаны большинство участников группировки, связанной с Салманом Абеди, который привел в действие взрывное устройство во время выступления американской звезды Арианы Гранде. По информации газеты The Guardian, в их числе - отец и трое братьев преступника, арестованные в Великобритании и Ливии.