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Трамп: Страны НАТО согласились платить больше

  • 27.05.2017, 15:28

После увеличения расходов на оборону страны НАТО станут намного сильнее.

Ряд стран – участниц Североатлантического альянса согласились увеличить выплаты в бюджет НАТО, сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп, пишет «Гордон».

«Многие страны НАТО согласились существенно увеличить выплаты. Деньги начинают поступать – НАТО будет намного сильнее», – написал Трамп во время своего пребывания на саммите G7 в Италии.

Трамп также напомнил о встрече лидеров стран G7, которая проходит 27 мая. «Очень много важных дел обсуждается. Первым в списке, несомненно, является терроризм», – отметил Трамп.

25 мая на саммите НАТО в Брюсселе Трамп раскритиковал партнеров по Альянсу за то, что они, по его мнению, недостаточно инвестируют в НАТО. Трамп заявил лидерам стран Альянса, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь некоторые из 28 членов НАТО выполняют это обязательство.

По словам Трампа, это нечестно по отношению к налогоплательщикам США, пишет BBC.

25 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что одна из причин, по которой страны – члены Альянса вкладывают больше средств в коллективную оборону, – это агрессия России в Украине.


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