Бжезинский - Шушкевичу: Вы предотвратили широкомасштабную гражданскую войну на территории СССР 27.05.2017, 15:41

Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич лично встречался со Збигневом Бжезинским несколько раз.

Они свободно общались по-польски, так как оба досконально знают польский язык. Последний раз они встречались в Вашингтоне в декабре 2016 года на конференции, посвященной 25-летию Беловежских соглашений.

Председатель Верховного Совета 12 созыва, профессор Станислав Шушкевич рассказал «Радыё Свабода»:

– Познакомились со Збигневом Бжезинским мы в середине 1990-х годов, когда в Беларуси из-за Лукашенко разрушили парламент. Я был тогда в Вашингтоне, и он передал нашему парламенту, который фактически уже не действовал, был разогнан, не имел веса, свою книгу «Великая шахматная доска» с надписью «Парламенту в изгнании». Эту книгу я передал тогда Виктору Гончару.

В 2000 году, когда я работал в Woodrow Wilson International Center в Вашингтоне, мы также встречались. Наши белорусы больше вращаются вокруг Университета Джорджа Вашингтона, а он там не выступал, был профессором университета в Балтиморе. И я специально туда поехал, чтобы встретиться с Бжезинским.

Вспоминаю ту встречу у него в университете. Он говорит: «Сегодня пятница. Каждая пятница для меня - очень тяжелый день». Я спрашиваю: «почему?» «Обычно мы всю неделю приходим на работу в пиджаках (маринарках, он говорил по-польски), белых рубашках, при галстуках. А в пятницу - свободная форма одежды, кто как хочет. И я всегда по пятницам ломаю голову: как нормально выглядеть».

Я подарил Бжезинский свою книгу «Моя жизнь, крах и воскресение СССР» на польском языке, он целую ночь ее читал, когда мы встречались во Вроцлаве. Бжезинский думал, что соглашения подписали три человека. И его советник мне тогда сказал: «Ты изменил взгляд моего шефа на эти соглашения, мы думали, что вас было трое. А если это была очень сильная шестерка, это очень здорово!»

Он очень хорошо относился к подписантам, он говорил: «Вы предотвратили широкомасштабную гражданскую войну на территории всего Советского Союза. Вы просто сказали: чувствуйте все себя свободными, и не за что воевать «. Он очень высоко оценивал Беловежские соглашения, мне было очень приятно с ним общаться и говорить на эту тему.

Во Вроцлаве тогда Бжезинский получал премию Яна Новака-Езеранского, а я в жюри премии входил. Он тогда сказал: «Вот вы в Беларуси не сделали люстрацию тех людей, которые себя плохо показали, а теперь вы с ними не жестко обходитесь». Я тогда ответил, что белорусские коммунистические деятели не вели себя так, чтобы применять к ним люстрацию, они могут еще перевоспитаться.

Он поблагодарил меня за книгу «Неокоммунизм в Беларуси», но назвал это явление «неосоветизмом».

В последний раз я с ним встречался в декабре 2016 года в литовском посольстве в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию Беловежских соглашений. Он был в отличной форме. На той встрече был еще Геннадий Бурбулис. Мы даже в дебаты с ним вступили. Я категорически возражал ему. Там у Бжезинского была большая пресс-конференция, и был вопрос: «Почему Соединенные Штаты не помогают летальным оружием Украине?» Бжезинский сказал: «Ну, как же мы будем помогать, если 160 тысяч военнослужащих без боя сдались российской армии?» Украинцы же не могли стрелять в русских... В его понимании, пока не сформируется другая украинская армия, никакой помощи оружием быть не может. Нужно по-другому решать этот вопрос. Это я хорошо запомнил, его подходы.

Напомним, что Збигнев Бжезинский, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности, умер сегодня ночью в возрасте 89 лет. Он считается одним из наиболее авторитетных экспертов в области международной политики.