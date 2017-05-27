Правосудие оптом 3 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

27.05.2017, 16:04

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В России огромное количество людей страдают без вины – по уголовным делам, по административным, по всяким.

Ну чем плоха может быть амнистия? Тем более в нашей с вами стране, где по уголовным делам не за что не про что мыкаются десятки тысяч человек. А уж административного произвола – не сосчитаешь. Опять же милосердие и снисхождение. Опять же государство, которое отлично научилось казнить и почти разучилось миловать – а тут вдруг миллионы наказанных будут прощены. Да я сам (не дай Бог, конечно) оказавшись в числе оштрафованных или назначенных подметать подворотни, был бы рад, если б меня пощадили и вышла мне скидка. Но при всей прекрасности замысла Михаила Федотова и его сподвижников, есть у меня пара странных вопросов. Почему, например, нужно объявлять амнистию в честь 100-летия Октябрьской революции? Каким образом превышение скорости или публичное пьянство связаны с безобразиями большевиков? Почему у граждан счастливый момент избавления от наказания должен ассоциироваться с государственным переворотом и его юбилеем?

Я понимаю, что добрые дела в России просто так не делаются. Нужен обязательно какой-то повод. Чтобы сказать женщинам, как мы их любим, мы с нетерпением ждем 8 Марта и даже накануне ведем себя так, что ни одна баба не догадается о наших чувствах. Так же и с амнистией. Обязательно требуется галочка в календаре. Ну, раз галочка — то скоро День России подоспеет. Давайте в честь него устроим фестиваль всепрощения. И не важно, что в этом году у России нет никакого юбилея – спешите делать добро даже в некруглые даты. День Флага, День Конституции – да полно всяких дат и событий, чтобы привязать к ним государственное великодушие. И потом амнистия – это всегда еще и повод для недовольства. Как уже справедливо заметили юридически подкованные господа с большим жизненным опытом, есть граждане, которые получили штраф и максимально быстро его оплатили, проявив сознательность и деятельное раскаяние. А есть граждане, у которых вместо раскаяния кураж и наплевательство. И вот теперь те, которые злостно уклонялись, узнают, что им вовсе ничего платить не надо. А те, которые заплатили добросовестно, почувствуют себя идиотами – денег-то им никто не вернет за их сознательность. И вообще, амнистия – это разновидность халявы. Потому что разные ненадежные товарищи пойдут на проступок, зная, что в случае чего их выпустят по случаю юбилея Победы, столетия Революции или полета Человека в космос.

Я вновь готов подчеркнуть, что в России огромное количество людей страдают без вины – по уголовным делам, по административным, по всяким. И амнистия – это способ, в том числе, эту несправедливость устранить. Так сказать, оптом. Но может быть лучше все-таки наладить бесперебойную систему правосудия в розницу?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»