Долгострои, которые могут стать музеями коррупции 27.05.2017, 16:34

Для нашей страны самая странная спортивная госстройка – это стадион «Динамо».

«Сегодня футбол – это, главным образом, политика. Во всяком случае, в восточной Европе. И символом нового времени стали недостроенные стадионы-уроды». Для нашей страны самая странная спортивная госстройка – это стадион «Динамо», а для России – «Зенит-арена» в Питере. и если история первого выглядит как череда не самых умных решений, то за деньги, потраченные на второй, можно было построить еще один лондонский «Уэмбли», пишет kyky.org.

Существует мнение, что современный футбол омерзителен. И дело тут не в том, что кастрированным новыми жесткими правилами футболистам уже не приходится смывать со своих бутс чужую кровь, и не в том, что большинство современных игроков ни по харизме, ни по уровню мастерства не дотягивают до легенд даже недавнего прошлого. Когда вспоминаешь легкого, как пушинку, Роналдо образца сезона 1996/1997, пиратскую улыбку Верона, мрачную физиономию Зидана или переламывающего сопернику ноги Роя Кина, осознаешь, насколько быстро летит время. Все это в романтическом прошлом. Сегодня футбол – это, главным образом политика. Во всяком случае, в Восточной Европе. И символом нового времени стали недостроенные стадионы-уроды, в которых, словно в бермудском треугольнике, пропадают государственные деньги.

Реконструкция минского «Динамо» как попытка сэкономить

Подобный долгострой есть и в Беларуси. Речь идет о затянувшейся реконструкции стадиона «Динамо». Изначально планировалось построить совершенно новый стадион в Щомыслице, но это было «дорага», и городские власти решили подлатать «Динамо». Работы по реконструкции стартовали в 2012 году.

#динамо#dinamominsk #dinamostadium#динамоминск Публикация от 🇧🇾🤷🏽‍♂️👟🎒🕶🦁🌤🍆🍻⚽️🏂🚵🏻🎯🎧🚛🚗⛺️🛤🏔💌✝️ (@androsau_siarhey) Апр 5 2017 в 6:53 PDT

Начало было многообещающим – старый стадион должен был превратиться в современную арену на 41 тыс. человек с козырьками и соответствующей инфраструктурой. Однако в ходе не самых сложных математических расчетов выяснилось, что проект обойдется примерно в 180 млн. евро, поэтому (само собой) было принято решение найти какой-нибудь более дешевый вариант. И тут стали происходить совершенно нелепые вещи: «Динамо» перепрофилировали в легкоатлетический стадион «с возможностью проведения футбольных матчей».

Под «футбольными матчами» понималась игры чемпионата Беларуси, поскольку для проведения международных соревнований вся эта самодеятельность не годилась. Возник резонный вопрос: а где тогда будет проводить домашние матчи национальная сборная? Ответ последовал незамедлительно: для футболистов тоже построим стадион, но чуть позже. Сроки, само собой, не уточнялись. Самое смешное, что смета бесполезной легкоатлетической арены составляла порядка 150 млн. евро, а предполагаемая сумма будущего стадиона «для футболистов» оценивалась примерно в 95 млн. евро. Однако нужно отдать должное нашим чиновникам: они сумели подсчитать, что 245 млн. (150+95) это намного больше, чем первоначальные 180 млн. В итоге в проект легкоатлетического стадиона были внесены корректировки, чтобы реконструированный «Динамо» мог претендовать на 4-ю (высшую) категорию УЕФА. Во сколько обойдутся эти корректировки, увы, неизвестно. К слову, термин «реконструкция» в данном случае довольно условный, если учесть, что от старого стадиона остались лишь на ладан дышащие арки, которые по какому-то недоразумению считаются архитектурной ценностью.

Если не случится ничего экстраординарного, то «Динамо» будет сдан в эксплуатацию уже в 2018 году. Во сколько в итоге обойдется вся эта «реконструкция», мы, видимо, так никогда и не узнаем. Но по сравнению со стройкой питерского стадиона «Зенита» здесь счет идет на копейки.

Питерская Арена «Зенита», которую даже умудрились достроить

В 2005 году тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили о начале строительства в городе стадиона на 50 тысяч человек. Предполагалось, что на его возведение уйдет 3 года и 2,5 млрд. рублей. Счастливым обладателем арены должен был стать футбольный клуб «Зенит», который в те времена еще не был сегодняшним громоздким кремлевским политпроектом.

В 2006 году подвели итоги конкурса на лучший проект стадиона. Победителем стал японский архитектор Кисе Курокава, предложивший модель под названием «Космический корабль». По замыслу японца, это должна была быть ультрасовременная 60-тысячная арена с раздвижной крышей, выкатным полем и прочими наворотами. Курокава подкупил падких на понты чиновников словами о том, что его проект не имеет аналогов в Европе. Возводить это чудище решили на Крестовском острове.

В сентябре 2007-го вице-губернатор Санкт-Петербурга Вахмистров заверил журналистов, что новый стадион будет готов в декабре 2008-го. К самому строительству тогда еще даже не приступали. В любом случае, спустя месяц после его заявления случилось непредвиденное – умер Курокава. Весной 2008-го президент «Зенита» вновь перенес сроки сдачи арены в эксплуатацию. На этот раз на неопределенное время. Тем не менее, весна 2008 года оказалась для «Зенита» счастливой – команда выиграла свой первый серьезный международный трофей – Кубок УЕФА. Именно после победы в этом турнире команду взяли в оборот кремлевские политтехнологи, быстро смекнувшие, что из «Зенита» может получиться очень выгодный для России имиджевый проект. Государство положило свою мохнатую лапу на корпоративную газпромовскую игрушку и за неполные десять лет сумело превратить «Зенит» из самой популярной в самую ненавидимую футбольную команду России.

Но летом 2008 года (не прошло и трех лет) был заложен первый камень будущего стадиона. Правда, к этому времени смета выросла с 6,6 до 22,7 млрд. рублей. Космическая сумма для «Космического стадиона». Смета многократно перекраивалась и в пиковые моменты составляла более 1 млрд. долларов (для сравнения, новый «Уэмбли» обошелся англичанам в 1,5 млрд. долларов). Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, сколько из этой суммы было украдено. Все десять лет этого адского долгостроя проходили в скандалах и судебных тяжбах со строительными компаниями, на которые чиновники старались списать неизвестно куда девшиеся деньги. При этом финансировалась эта «стройка века» не столько из закромов «Газпрома», сколько из городского бюджета. Когда на фоне украинских событий и антироссийских санкций с грохотом обвалился российский рубль, возникла угроза того, что что строительство стадиона на Крестовском острове приостановится. Власти Санкт-Петербурга не придумали ничего лучше, чем найти дополнительные источники финансирования в бюджетных средствах, на которые должны были строить жилые дома, школы и детские сады. Не то, чтобы питерским чиновникам так уж нужен был стадион, просто сверху пригрозили в случае каких-либо сбоев открутить голову. И вряд ли дяди из высоких кабинетов сообщили, где взять недостающие деньги: крутитесь, как хотите. В общем, ситуация знакома и для Беларуси.

Стадион «Зенита» превратился в объект федерального значения еще и потому, что арена должна стать одной из главных площадок чемпионата мира по футболу 2018 года, право на проведение которого Россия выиграла в 2010-м. Если бы не это обстоятельство, вполне возможно, что стройка растянулась бы еще на несколько лет. В любом случае, 22 апреля 2017 года на новом стадионе был проведен первый матч, в котором встречались «Зенит» и екатеринбургский «Урал». Весь цвет путинской России пришел поглазеть на легкую и по-возможности элегантную победу «Зенита». Впрочем, любимый кремлевский политпроект смог победить лишь после того, как арбитр удалил с поля трех игроков «Урала». Вдобавок ко всему стадион поразил всех ужасающим качеством газона, вырванные куски которого футболисты обеих команд всю игру втаптывали обратно. В итоге объект закрыли «на доработку». Из последних новостей – на стадионе в 2,5 раза превышен уровень аммиака. Причина тому – испражнения рабочих, которые «справляют нужду где попало». В общем, новая арена «Зенита» утопает в дерьме, и дело тут вовсе не в строителях.

Тем временем в частном бизнесе

Интересно, что и в России, и в Беларуси параллельно с этими гигантскими государственными стройками появились стадионы, возведенные исключительно частниками. Так, Анатолий Капский построил для своего «БАТЭ» единственный на данный момент белорусский стадион, за который не стыдно.

Что касается России, то там за время строительства газпромовского монстра и вовсе произошла почти волшебная история. В 2008 году владелец «Магнита» Сергей Галицкий с нуля создал клуб «Краснодар», который за девять лет поднялся с самого дна российского футбола до еврокоубков и обзавелся шикарным по европейским меркам стадионом и даже собственной футбольной академией.

Вот в общем-то и вся разница между частным и государственным спортом – большие деньги портят только тех, кто не умеет ими пользоваться.