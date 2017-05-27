Как победить Россию 1 Эдуард Портников, obozrevatel.com

27.05.2017, 16:44

Фото: Reuters

Первое условие победы над РФ — создание мощной армии и разработка новейшего оружия.

Сразу оговорюсь — я совершенно не приемлю залихватских призывов и высказываний о том, что не хватает политической воли или нет приказа о наступлении или о том, что война выгодна руководству, поэтому не хотят разбить противника вдребезги… Всю это полуправда или заранее подготовленная российская пропаганда, на которую поддаются десятки тысяч наших граждан.

Я полностью согласен с тем, что если бы мы воевали с ублюдочными республиками Донбасса, то нам потребовалось бы одна-две недели чтобы освободить его. Но воюем мы по сути с Россией, которая по технической оснащенности является второй армией мира. Воюем мы со страной, которая на протяжении 25 лет беспрерывно увеличивала затраты на оборону.

Это в то время, когда другие страны разоружались. А об Украине и говорить не приходится. Отдавала новейшее вооружение, распродавала военные городки за бесценок, сокращала расходы на оборону, раз в пятилетку проводила военные учения. За время службы строили генералам дачи.

Воюем мы со страной, которая имеет ядерное оружие. Воюем мы со страной, которая не оставит попытку сделать нас своей марионеткой. При любом президенте, Путине или другом. Не надо быть военным, чтобы понимать, что сейчас не времена Чингизхана, что сейчас война — это война новейших технологий и никакая доблесть и патриотизм не остановят крылатые ракеты, запускаемые за 50-100 километров от цели. Никакая доблесть и патриотизм не повлияют на новейшие беспилотники. Следует просто создавать и иметь это вооружение.

А пока военный путь решения конфликта невозможен. И тот кто этого не понимает сознательно или по простоте душевной — просто марионетка Путина, который также считает, что у нас идет гражданская война, а Россия помогает мужественным трактористам и шахтерам и в обиду их не даст.

Поэтому первое условие победы над Россией — создание мощной армии и разработка новейшего оружия.

И если кто-то считает, что я себе противоречу ибо не приемлю военного решения, то это не так.

Во-первых, я говорю о настоящем времени.

Во-вторых, каждый агрессор, собираясь на кого-то нападать, тщательно изучает его военный и промышленный потенциал и свои собственные потери.

Если мы с каждым годом будем все сильнее и сильнее, то навсегда отобьем охоту любых путинов на агрессию.

Все для фронта — первое условие победы.

Война — это не только битва оружия и людей. Война — это еще и состязание экономик стран. Чем слабее будет Россия в экономическом плане, тем быстрее мы сможем вернуть наши территории.

И так второе необходимое условие для победы над Россией — это постоянные экономические санкции Запада. И чем их будет больше, тем раньше распадется экономика этой бензоколонки.

И холодильник постепенно победит телевизор и россиян вдруг озарит — а король-то голый!

Да и мы должны все делать для того, чтобы сокращать торговлю с агрессором.

Для того, чтобы меньше наши «заробитчане» ехали в Россию. Создавать необходимые условия для работы в Украине, реализовать способности и устремления каждого украинца в своей стране — важная составляющая снижения потенциала экономики России.

И третье необходимое условие победы над Россией — это проведение у нас эффективных реформ в политике и экономике.

Если мы будем успешной страной, то случится то, чего так боятся путины. Россине начнут понимать, что их просто обманывали все время.

Даже небольшие успехи Украины вызывают ярость и злость в Кремле.

Президенту огромной, как он думает «сверхдержавы», не дает покоя мысль о «неспособности» Украины провести Евровидении. Ну и масштабы мышления у него! Как из большой ножки нельзя сделать маленькую, так из примитивного экземпляра нельзя создать интеллектуального руководителя, даже имея большие ядерные ракеты.

Сколько сарказма и гнева вылилось в российских средствах массовой информации на украинцев в связи с одобрением безвизового режима!

И морковку дали, потом заберут, и денег на путешествия у них нет все равно, зачем им безвиз. Но по этой ярости видно, что они в душе просто завидуют, а зависть скоро может перейти в недовольство своим руководством. Каждый успех Украины в экономическом и политическом направлении — нож в спину Путина.

А что требуется от нас? Просто не заразиться болезнью россиян. Если у них все что ни делается в стране все одобряется, то у нас все что ни делается- все критикуется.

Если назвать эту болезнь ответвлением шизофрении, то у них она со знаком плюс, а у нас — со знаком минус.

Недавно одна знакомая сказала мне, что она переписывалась в одноклассниках с одной своей подругой, живущей в России. Политику не обсуждали. Дети, быт, фото. Когда вышел указ о блокировке российских сетей, послала ей сообщение, что надо искать другие способы общения, что ей жаль, но такова политика наших стран, что поделаешь. И получила ответ: «Политика вашего руководства вообще не поддается логике». Разницу ощущаете?

«Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку», — это слова Конфуция XX веков назад актуальны и сегодня.

Давайте все вместе зажигать маленькие свечки, каждый — там, где сможет, чтобы быстрее выйти из темноты и приблизить победу над Россией.

Эдуард Портников, obozrevatel.com