Стали известны подробности ЧП на футбольном стадионе в Витебске 27.05.2017, 16:54

Фото: 112.by

После инцидента медики госпитализировали двух человек.

Два человека были госпитализированы после инцидента на футбольном стадионе в Витебске, сообщает Витебское областное управление МЧС. Напомним, что происшествие произошло вечером 26 мая, в конце матча "Витебск" — БАТЭ, в котором местная команда сенсационно победила действующего чемпиона страны — 1:0.

По уточненным данным спасателей, на стадионе обрушился пролет длиной 6 метров в зрительском секторе №8. Там было 130 человек, всего сектор рассчитан на 500 человек. 10 человек упали на землю с высоты 1,75 метра. 8 пострадавших обратились за помощью медиков, двоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.