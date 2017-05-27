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Стали известны подробности ЧП на футбольном стадионе в Витебске

  • 27.05.2017, 16:54
Фото: 112.by

После инцидента медики госпитализировали двух человек.

Два человека были госпитализированы после инцидента на футбольном стадионе в Витебске, сообщает Витебское областное управление МЧС. Напомним, что происшествие произошло вечером 26 мая, в конце матча "Витебск" — БАТЭ, в котором местная команда сенсационно победила действующего чемпиона страны — 1:0.

По уточненным данным спасателей, на стадионе обрушился пролет длиной 6 метров в зрительском секторе №8. Там было 130 человек, всего сектор рассчитан на 500 человек. 10 человек упали на землю с высоты 1,75 метра. 8 пострадавших обратились за помощью медиков, двоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.


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