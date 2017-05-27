10 скрытых функций iPhone, о которых полезно знать 27.05.2017, 17:14

У iPhone есть довольно много неочевидных возможностей, о которых знают не все владельцы гаджета.

Возможности iPhone являются его главной «фишкой». В отличие от остальных устройств, все функции «яблочных» смартфонов детально проработаны, а поэтому, работают слажено и безотказно, пишет hyser.com.ua.

Уже «из коробки» аппарат имеет все самые необходимые опции, которые позволяют комфортно пользоваться интернетом, совершать звонки, делать фото/снимать видео, слушать музыку, смотреть видео. Но, как ни странно, у iPhone есть довольно много неочевидных возможностей, о которых знают не все владельцы гаджета. Список по-настоящему функциональных трюков, о которых знают далеко не все пользователи Apple-гаджетов:

Удаляйте текст быстрее

Когда вы нажимаете и держите кнопку удаления текста, скорость удаления букв через несколько мгновений увеличивается, однако есть более быстрый способ. Если ваш iPhone поддерживает 3D Touch, просто нажмите Backspace чуть сильнее и вы получите тот же результат.

Быстрое выключение фонарика

В iOS фонарик включается из Пункта управления, но вот выключать его таким же способом не всегда удобно, особенно, если у вас заняты руки. Есть более простой способ – на экране блокировки сделайте неполный свайп влево: iPhone определит это как открытие камеры и выключит фонарик.

Предпросмотр всех открытых страниц в Safari

По умолчанию вкладки в Safari расположены вертикально, но это не совсем удобно, когда у вас очень много открытых страниц. При просмотре сайтов переверните iPhone в горизонтальное положение и выполнить жест сведения пальцев и вы увидите открытые вкладки.

Как открыть Spotlight в любом приложении

Иногда нужно открыть поиск по iPhone без открытия шторки уведомлений. На самом деле, Spotlight можно быстро запустить из любого приложения. Для этого в любом приложении сделайте свайп вниз, но остановитесь, когда увидите поле поиска и почувствуете легкую вибрацию. После этого отпустите палец и вы попадете на экран Spotlight.

Отслеживание посылок

Кто-то отправил вам номер для отслеживания посылки через «Сообщения»? Нажмите на номер и удерживайте, пока не появится опция отслеживания.

Приоритет загрузки приложений

Если в момент загрузки какого-либо приложения нажать на его иконку с усилием, появится опция «Приоритизировать загрузку».

Бесконечный зум фотографий

iOS позволяет приближать фотографии только до определенного момента, но есть небольшой трюк, позволяющий зумировать изображения бесконечно. Откройте редактор изображений и немного обрежьте картинку. После этого на странице просмотра фото можно приближать бесконечно.

Поиск слов на странице в Safari

Большинство пользователей не знают, что могут искать слова на странице в мобильном Safari. Наберите нужное слово в адресной строке браузера, но не нажимайте «Поиск». Вместо этого перейдите вниз страницы, и вы увидите функцию поиска по слову.

Закрыть сразу все вкладки в Safari

Это функция особенно понравится пользователям, которые оставляют открытыми десятки вкладок. Нажмите и удерживайте кнопку просмотра вкладок в правом нижем углу Safari, после чего нажмите кнопку «Закрыть вкладки».

Изменить порядок значков на панели «Поделиться»

Если вы хотите изменить порядок иконок с функциями на экране «Поделиться», просто перетаскивайте их как вам нравится.