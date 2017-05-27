С понедельника белорусский рубль начнет «лихорадить» 1 27.05.2017, 17:21

Фото: tut.by

На следующей неделе ожидается продолжения роста стоимости валютной корзины.

Возможна долгожданная коррекция курса доллара, в результате чего его средневзвешенный курс на БВФБ может увеличиться за неделю на 1-1,5%. В понедельник, 29 мая, курс может подняться на величину около 0,5%, пишет аналитик сайта belrynok.by Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ никак не хочет расти, хотя на прошедшей неделе он снизился всего на 0,1% и составил 26 мая 1,8598 BYN/USD. Это почти совпало с прогнозом (ожидалось увеличение данного курса на 0-0,5%).

В то же время, средневзвешенный курс евро опять вырос: на 0,6% — до 2,0868 BYN/EUR 26 мая. Опять это произошло по неожиданной причине, которую вряд ли можно было предвидеть. Европейская валюта получила поддержку 22 мая от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в ходе дискуссии со студентами на вопрос о том, как бороться с дисбалансом внешней торговли ФРС и Франции заявила, что «Евро слишком слабый — это из-за политики ЕЦБ. И поэтому немецкие товары дешевы в относительном выражении». Она сказала, что решить проблему можно в том случае, если немцы станут больше покупать французской продукции, но законодательно обязать их поступать так невозможно.

Курс российского рубля на прошедшей неделе вел себя примерно в соответствие с ожиданиями: рос в начале недели и снизился в конце. В целом по итогам недели средневзвешенный курс рубля на БВФБ поднялся на 0,6% и достиг 26 мая 3,2799 BYN/100RUB.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом объем торгов иностранными валютами на БВФБ на прошедшей неделе составил 337,1 млн. BYN, что лишь ненамного превысило объем сделок на предшествовавшей неделе, равный 327,2 млн. BYN. В сочетании с ростом стоимости валютной корзины это указывает на увеличение спроса на иностранную валюту. Похоже, что белорусские предприятия не спешат продавать валюту сверх обязательной продажи, возможно, ожидая ослабления белорусского рубля. Ожидания оправданные, так как уже в ближайшие недели и месяцы возможно снижение курса российского рубля по отношению к доллару и евро, что приведет к снижению курса и нашего рубля против этих валют.

Национальный банк на прошедшей неделе активно привлекал валюту. На аукционе 25 мая он разместил свои облигации, номинированные в долларах США, со сроком обращения в 1 год, на 100 млн. USD при спросе 268,11 млн. USD. При этом средневзвешенная ставка составила 4,9681% годовых. На очередной аукцион, намеченный на 8 июня, Нацбанк объявил объем размещения, равный 50 млн. USD.

При этом Нацбанк резко снизил объемы реализации рублевых облигаций. На аукционе 24 мая по размещению облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, было реализовано облигаций всего на 197,69 млн. BYN, хотя спрос составлял 632,39 млн. BYN, а на предыдущем аукционе было размещено облигаций на 560,13 млн. BYN. Средневзвешенная ставка составила 9,9783% годовых, то есть она оказалась выше, чем на предыдущем аукционе (17 мая), когда она равнялась 9,8737% годовых. Похоже, что инвесторы рассчитывали на повышение доходности облигаций, но Нацбанк на это не пошел.

На текущей неделе эксперт будет ожидать продолжения роста стоимости валютной корзины примерно теми же темпами, что и на прошлой, то есть примерно на 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Кроме заявления Ангелы Меркель, давление на курс доллара против евро на прошедшей неделе оказала публикация протокола майского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, из которого стало ясно, что ФРС не собирается увеличивать темпы ужесточения своей денежной политики, но и отказываться от ужесточения не собирается. По данным CME FedWatch, вероятно повышения процентной ставки на заседании 13-14 июня выросла до 83%.

Несмотря на продолжение затянувшейся тенденции к росту курса евро на прошедшей неделе, большинство экспертов не ожидают дальнейшего значительного подъема этого курса. Так, главный стратег по валютным рынкам SEB Карл Хаммер считает, что курс EUR/USD будет колебаться в интервале 1,10-1,15 USD/EUR, а долгосрочная справедливая стоимость евро составляет приблизительно 1,15 USD.

А Эрин Браун, портфельный управляющий в UBS, управляющий хедж-фондом UBS Group, полагает, что курс евро в течение нескольких ближайших месяцев останется возле уровня 1,2 USD/EUR, а через год поднимется до уровня 1,5 USD/EUR. Он полагает, что Европейский Центробанк объявит о сворачивании своей мягкой денежной политики в конце текущего года.

На текущей неделе, по-видимому, возможна долгожданная коррекция курса евро против доллара на величину около 0,5-1%. Коррекция небольшая, так как рынки явно настроены в пользу евро.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Участники состоявшегося 25 мая в Вене заседания стран-экспортеров нефти продлили соглашение о сокращении уровня добычи нефти до марта 2018 года, но это привело не к росту цен нефти, а к их снижению, так как участники рынка рассчитывали на дополнительные меры в целях снижения избытка нефти на мировом рынке. Но этого не произошло. Соответственно, подешевел и российский рубль на Московской бирже.

При этом российский рубль, похоже, окончательно лишился поддержки со стороны иностранных инвесторов. По крайней мере, на аукционах по размещению облигаций федерального займа 24 мая российский Минфин разместил свои ценные бумаги только на 29 млрд. RUB при эмиссии на 45 млрд. RUB.

Нет поддержки рублю и со стороны нефти. Несмотря на продление соглашения о сокращении добычи нефти, оно не приносит ожидаемого эффекта, так как США стремительно наращивают ее добычу. В связи с этим, Стюард Айв из OM Financial полагает, что теперь нефть будет торговаться в узком диапазоне, как минимум, пару месяцев. Эксперты из ING ожидают постепенного снижения цен на нефть до 45 USD за баррель во втором полугодии 2017 года.

Снижение курса рубля на прошедшей неделе было намного меньше падения цен на нефть, поэтому можно ожидать, что данный фактор скажется на текущей неделе, тем более, что поддержки со стороны экспортеров рублю не будет.

Поэтому будет эксперт ожидает роста курса доллара на Московской бирже примерно на 1%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В случае реализации описанных выше прогнозов, средневзвешенный курс доллара по отношению к белорусскому рублю на БВФБ может увеличиться на 1-1,5%. Это, в случае реализации прогноза, будет означать, возможно, начало периода укрепления доллара.

Прогноз на понедельник, 29 мая

Во второй половине дня пятницы, 26 мая, на Московской бирже курс доллара США по отношению к российскому рублю вырос на 0,4% и достиг 56,86 RUB/USD.

А курс евро по отношению к доллару США во второй половине торгового дня 26 мая снизился на 0,4% с уровня 1,1176 USD/EUR. К этому привела публикация уточненных данных о роста ВВП США за I квартал текущего года: показатель был пересмотрен с 0,7% до 1,2%. Это увеличило вероятность повышения ставки ФРС в июне до 90%.

Судя по данной динамике курсов, в понедельник, 29 мая, на БВФБ можно ожидать роста курса доллара по отношению к белорусскому рублю на величину до 0,5%.