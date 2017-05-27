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Лидеры G7 готовы ввести новые санкции против РФ

  • 27.05.2017, 17:24

В G7 связали санкции в отношении России с не реализацией Москвой обязательств в рамках минских соглашений.

Лидеры стран «большой семерки» на саммите в итальянской Таормине не исключили возможность введения новых санкций в отношении России в случае, если действия Москвы не будут способствовать окончательному разрешению кризиса в Украине. Об этом говорится во внешнеполитической части итогового коммюнике, принятого в субботу, 27 мая, пишет «Немецкая волна».

Лидеры G7, в частности, отметили «ответственность России за конфликт» и роль, которую она должна сыграть для «восстановления мира и стабильности». Как указано в коммюнике, «большая семерка» неизменно придерживается своей позиции поддержки «независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета», а также в осуждении «незаконной аннексии Крыма» и непризнании его статуса в составе РФ. При этом продолжительность режима санкций против России четко связана с реализацией Москвой своих обязательств в рамках минских соглашений.

В документе отмечается, что страны G7, несмотря на существующие разногласия с Москвой, готовы взаимодействовать с Россией в «урегулировании региональных кризисов и общих проблем», но лишь тогда, когда такое взаимодействие отвечает интересам участников «большой семерки».

В частности, речь может идти о прекращении войны в Сирии. Отметив, что у этого «трагического кризиса» может быть только политическое решение, лидеры G7 указали, что страны, имеющие влияние на режим президента Башара Асада - Россия и Иран - должны использовать эти механизмы. Необходимо «обеспечить реальное прекращения огня, остановить применение химического оружия», а также предоставить безопасный, незамедлительный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи ко всем нуждающимся. В документе также выражена надежда, что договоренности, достигнутые в Астане, могут способствовать деэскалации насилия в Сирии.


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