Председатель парламента Венесуэлы: В нашей стране народ противостоит режиму 27.05.2017, 18:16

В оппозиции к президенту Мадуро не отдельные политические силы, а народ Венесуэлы.

Массовые демонстрации протеста против режима президента Мадуро продолжаются в Венесуэле вот уже два месяца. Десятки тысяч человек практически ежедневно выходят на улицы Каракаса и других венесуэльских городов с требованиями досрочных выборов президента, восстановления полномочий парламента, прекращения репрессий и освобождения политических заключенных, пишет Татьяна Ворожейкина для «Новой газеты».

За это время было убито 55 человек, подавляющее большинство которых (за исключением семи полицейских) погибли от пуль, выпущенных из огнестрельного оружия, или в результате прямого попадания гранат со слезоточивым газом. Несколько тысяч человек ранено в ходе столкновений с полицией и с полувоенными ударными группами вооруженных сторонников режима, так называемыми «colectivos», которые обстреливают манифестантов, проносясь мимо них на мотоциклах. Сотни людей арестованы.

Но люди продолжают выходить на улицу. У народа явно кончилось терпение: 18 лет правления режима, созданного в 1999 году Уго Чавесом, и особенно последние четыре года после того, как умершего вождя сменил на посту президента Николас Мадуро, ввергли страну в состояние нарастающей гуманитарной катастрофы. Безумная экономическая политика правительства, безудержная коррупция чиновников и приближенных к власти бизнесменов в условиях падения нефтяных цен привели к фактическому разрушению продовольственного снабжения и здравоохранения. Даже отстояв многочасовую очередь, люди не могут купить элементарные продукты питания: растительное масло, муку, курятину. Полностью исчезли медикаменты. В результате рукотворной экономической катастрофы сведено на нет главное достижение «боливарианской революции», которым так гордится режим, — полный охват населения, особенно беднейшего, социальным обеспечением и здравоохранением.

Страна без преувеличения на грани голода. По официальным данным, в 2016 году детская смертность выросла на 30% по отношению к 2015 году, материнская — на 65%.

Вновь появились инфекционные болезни, которые считались давно побежденными: дифтерия и малярия. Инфляция в Венесуэле составляет более 700% в годовом выражении.

Сочетание социально-экономической катастрофы и политического произвола привели к формированию широкой протестной коалиции. Было бы совершенно неверно рассматривать происходящее в Венесуэле как конфликт левого режима и правой оппозиции. Речь идет о противостоянии большинства народа все более репрессивному авторитарному режиму, который последовательно разрушает остатки демократических институтов и стремится полностью узурпировать власть (и собственность) в стране. Возглавляющая протесты оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства» объединяет все оппозиционные режиму силы: от правых и правоцентристских до левых, включая тех, кто на первом этапе поддерживал Чавеса.

Политические истоки нынешнего кризиса — в сокрушительной победе оппозиции на парламентских выборах 6 декабря 2015 года. «Круглый стол демократического единства» завоевал тогда квалифицированное большинство в две трети депутатов Национальной ассамблеи, превратив выборы в фактический плебисцит против правящего режима. Парламент потребовал немедленного освобождения политических заключенных, включая одного из лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса, который был осужден в 2015 году за «подстрекательство к насилию» в ходе массовых демонстраций протеста в феврале 2014-го. Кроме того, оппозиция начала процесс сбора подписей за проведение в 2016-м референдума об отзыве президента, предусмотренного конституцией «Боливарианской Республики Венесуэла», принятой по инициативе Чавеса в 1999 году.

Однако уже в сентябре 2016-го полностью подконтрольный режиму Верховный суд объявил все решения Национальной ассамблеи недействительными. После долгих проволочек Национальный избирательный совет заблокировал проведение референдума об отзыве президента и перенес региональные и муниципальные выборы, которые должны были состояться в октябре 2016 года, на декабрь 2017-го, что также противоречит конституции.

Иначе говоря, Мадуро не думал не только сдаваться, но и отступать. Несмотря на то, что, по опросам общественного мнения, против режима выступало более 80% населения.

Несмотря на беспрерывные протестные выступления, которые происходили в конце 2016 года. Контроль авторитарного режима над исполнительной властью, Верховным судом и Национальным избирательным советом, а также над важнейшим институтом реальной власти — вооруженными силами — все в большей мере обесценивал избирательную победу оппозиции. Парламент, который при чавистах был превращен в придаток исполнительной власти, штампующий ее решения, под контролем оппозиции также не стал рычагом власти, был маргинализирован. Двоевластия не получилось.

В конце марта 2017-го режим попытался перейти в наступление: Верховный суд принимает решение о переходе к нему законодательных полномочий Национальной ассамблеи, что фактически равносильно решению о ее роспуске. И хотя через два дня Верховный суд (по просьбе Национального совета обороны) отменяет это решение и возвращает парламенту его конституционные полномочия, ничего поправить уже было нельзя: произошел политический взрыв колоссальной силы, который продолжается в Венесуэле уже два месяца.

Оппозиция наращивает наступление, успешно вовлекая в протесты уже не только городской средний класс, но и жителей бедных кварталов Каракаса, которые, будучи основными бенефициарами социальной политики чавизма, до сих пор находились под политическим контролем режима. В этих кварталах, по сути, нет никакого государства, и полиция боится заходить в узкие лабиринты поселков нищеты, где реальная власть принадлежит криминальным бандам.

Оппозиция настроена на победу. По словам председателя парламента Хулио Борхеса, в стране нет угрозы гражданской войны, которой пугает режим. «В Венесуэле речь не идет о расколотой стране, речь идет о противостоянии народа и режима, который стремится захватить всю власть и отобрать права у граждан. Это борьба народа за свое достоинство и права, против находящегося у власти меньшинства, которое грабит страну, узурпирует власть и нарушает конституцию».

Оппозиция уже много лет выводит людей на улицу, участвует в выборах и преодолевает препятствия, которые ей постоянно чинит режим. Сейчас ей необходимо выстоять и продолжить борьбу до победы. «Мы больше не пойдем на переговоры: речь идет о соблюдении конституции и законов — их нарушает Мадуро», — говорит Борхес. Главное требование оппозиции — досрочные президентские выборы, которые в нынешних условиях режим, несомненно, проиграет.

Но и Мадуро, совершенно очевидно, настроен стоять до последнего. По словам американского исследователя Стивена Левицкого, «в большинстве случаев режим уходит до того, как все становится так плохо». Похоже, это не тот случай. Мадуро и высшие чины чавистского режима находятся в безвыходном положении, достаточно типичном, впрочем, для любой авторитарной власти: она с неизбежностью погрязает в коррупции, грядущая расплата за которую заставляет до конца цепляться за власть, что ведет к еще большему авторитаризму и нарастанию репрессий.

23 мая Мадуро подписал и обнародовал декрет о созыве конституционной ассамблеи, которая должна принять новую конституцию страны. Из 540 депутатов 168, по замыслам режима, будут представлять различные секторы общества, а именно: рабочих, студентов, общины, пенсионеров, предпринимателей, людей с ограниченными возможностями, крестьян и рыбаков.

Таким образом, режим пытается внедрить принцип корпоративного представительства, характерный для южноевропейских фашистских режимов Муссолини и Франко.

364 депутатов предполагается выбирать по принципу один депутат от муниципалитета, независимо от численности проживающего в них населения. Здесь очевидно стремление сократить электоральный вес городских округов, которые традиционно голосуют за оппозицию, и увеличить представительство сельских районов, где чавизм все еще сохраняет контроль. 8 мест отводятся для представителей индейских народов.

Созыв конституционной ассамблеи означает, в лучшем для режима случае, изменение в его пользу институциональных правил игры и особенно отмену всего предстоящего избирательного цикла — выборов губернаторов и мэров в 2017 году и президента страны в 2018-м. В худшем же случае — это лишь попытка выиграть время в условиях углубления социально-экономического кризиса и нарастающей потери управляемости. Характерно, что режим отказывается выносить на референдум как созыв конституционной ассамблеи, так и новую конституцию, которую эта ассамблея выработает. Это противоречит кардинальным принципам основателя режима: в течение 14 лет своего правления Чавес провел несколько референдумов по политическим и конституционным вопросам с тем, чтобы все его шаги, включая возможность бессрочного переизбрания президента, получали одобрение народа. Плебисцитарная, прямая демократия, «демократия участия» была главной составляющей официальной идеологии чавизма — «социализма XXI века».

Неудивительно поэтому, что созыв конституционной ассамблеи вызвал сопротивление не только оппозиции, лидер которой Энрике Каприлес назвал весь проект мошенничеством, но и некоторых представителей самого режима, увидевших в этом противоречие фундаментальным принципам чавизма. Так, генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, которая занимает этот пост с 2007 года и до сих пор не была замечена в вольнодумстве, выступила с публичным заявлением о том, что созыв конституционной ассамблеи «не является необходимым, уместным или полезным». По ее мнению, вместо того, чтобы способствовать установлению мира, эта мера углубит кризис, а «корпоративистский характер непрямого представительства будет способствовать диктату исполнительной власти». Многие наблюдатели и лидеры оппозиции говорят о том, что внутри режима усиливается раскол. Ключевой в этом смысле является позиция вооруженных сил: согласятся ли военные стрелять в народ по приказу Мадуро, если вал возмущения будет нарастать и полицейских репрессий окажется недостаточно.

Очевидно, что Венесуэла вступила в решающий момент своей истории. Какой будет развязка, сейчас не может предсказать никто.

Теряя сторонников, режим ускоренно превращается в открытую диктатуру, утрачивая популистские черты, которые характеризовали его при Чавесе. Наращивая репрессии, которые только и удерживают режим от коллапса, он лишается способности к социальному контролю и кооптации, делавшей его политически неуязвимым в предыдущее десятилетие.