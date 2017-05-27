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Белорусские предприятия продолжают работать на склад

  • 27.05.2017, 18:27

Только на складах брестских предприятий осталось 90% продукции.

За январь-апрель 2017 года в Брестской области выросли объемы промышленного производства, но вместе с тем увеличились и складские запасы. На складах предприятий региона оставалось почти 90% продукции, произведенной за месяц, пишет intex-press.by.

За первые четыре месяца 2017 года объемы промышленного производства на предприятиях Брестской области выросли на 5% к аналогичному периоду прошлого года. Продукции произвели больше, но вместе с этим выросли и складские запасы. В январе-апреле 2017 года запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий Брестской области составили 87% от среднемесячного объема производства. В аналогичном периоде 2016 года этот показатель составлял 68,4%.

На 1 мая на складах предприятий Брестчины хранилось продукции на 579,2 млн рублей, что на 166 млн рублей больше, чем в мае 2016 года.

Самый высокий уровень складских запасов к среднемесячному объему производства в Брестской области – на предприятиях по производству текстильных изделий и одежды – 240,2%.


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