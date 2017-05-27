Свободу патриотам! 1 27.05.2017, 18:42

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Сегодня в Минске прошло очередное заседание сейма движения солидарности «Разам».

В результате заседания было принято заявление, текст которого сайт Charter97.org публикует полностью:

«Сейм движения солидарности «Разам» считает политическим уголовное дело, возбужденное накануне Дня Воли, против активистов бывшего «Белого Легиона», «Ваяра», других белорусских патриотов, и признает их всех политзаключенными.

Считаем это дело полностью инспирированным и сфабрикованным спецслужбами и отмечаем сходство «дела патриотов» с мрачными чекистскими делами 20-го века, например, с таким как «Союз освобождения Беларуси», у которого было целью уничтожение белорусской национальной элиты.

Считаем заявления части белорусских правозащитников о невозможности признать политзаключенными до суда фигурантов этого дела ошибочными и провоцирующими дальнейшие репрессии в Беларуси.

Требуем немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения уголовных дел в отношении них, в том числе по делу белорусских патриотов:

Алексея Абрамова, Алексея Белявского, Виктора Данилова, Андрея Дундукова, Александра Зимницкого, Ивана Ковальчука, Андрея Комлика-Ямацина, Сергея Кунцевича, Мирослава Лозовского, Виктора Мороза, Дмитрия Новика, Тимура Пашкевича, Владимира Румянцева, Сергея Стрибульского, Владимира Федорова, Александра Евдахи.

Обращаемся к международной и белорусской общественности с призывом сделать все для освобождения белорусских патриотов, чтобы не допустить новой волны репрессий в Беларуси.

Свободу политзаключенным!

Жыве Беларусь!»