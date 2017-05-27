Ученые назвали самый полезный напиток 2 27.05.2017, 18:46

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Специалисты провели экспертизу целого ряда продукции.

Активный образ жизни обязывает потреблять большое количество жидкости, чтобы оставаться неизменно бодрым и рационально восполнять водный баланс в организме, пишет panno4ka.net.

Эксперты решили выяснить, а какие напитки лучше справляются с поставленной задачей, другими словами, что лучше пить спортсменам во время тренировок.

Была проведена экспертиза целого ряда продукции этой категории. Как ни стараются маркетологи и прочие рекламщики, но в лидерах остается обычная вода.

Это великолепное средство выведения из организма шлаков и пополнения запасов жидкости в организме, изобретенное самой природой.

А вот чтобы добавить в организм различные минералы и соль, можно выпить минералку. Ее показатели полезности практически равные с обычной чистой водой.

Ну а вот от употребления разного рода энергетических напитков ученые уже в который раз предостерегают. По их мнению, именно такие напитки и являются корнем множества проблем сердца, нервной системы, пищеварения и мигрени.