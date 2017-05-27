Как мать-одиночка ушла из торговли и устроилась токарем 2 27.05.2017, 19:10

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Когда Юлия Мисько приехала в Минск, устроилась продавцом в магазине на железнодорожном вокзале.

Зарплата маленькая, график неудобный — а Юлия Мисько одна воспитывает дочку, пишет tut.by.

Женщина рискнула, уволилась и спустя три месяца нашла место токаря-револьверщицы на МАЗ. «Далеко не женская работа, но здесь есть все то, что я искала», — рассуждает Юлия.

«Поняла, что с таким расписанием не смогу растить и воспитывать ребенка»

— Я родилась и выросла в провинции. В 2007 году вместе с сестрой переехала в Минск. Имея диплом торгового колледжа Белкоопсоюза, работала в сфере торговли — продавцом в магазине «Островок» на Центральном вокзале. Получала около 150 долларов. То, чем я занималась, мне очень нравилось. За день встречала много разных людей: и состоятельных, и очень бедных.

Нужно добавить, что я мать-одиночка: дочке уже исполнилось 14 лет. Моя главная задача — забота о девочке-подростке, в том числе о финансовой стороне нашей жизни. Первые полгода дочка жила вместе с бабушкой и дедушкой, а я приезжала на выходные. Когда я забрала девочку в Минск, нужно было, чтобы кто-то водил ее в садик. Торговля — это сменный график: два через два. Рабочий день начинался с 8.00 и заканчивался в 21.00. Получалось, что я встаю на работу, а дочка еще спит, я возвращаюсь с работы, а дочка уже спит. Поначалу помогала сестра. Но я понимала, что с таким расписанием не смогу растить и воспитывать ребенка. Вот и причина мыслей о новом месте.

Я написала заявление на увольнение и одновременно начала искать работу. Ничего не удавалось, а сроки уже поджимали, так что когда я ушла из магазина, все еще была нетрудоустроена. Искала новое место месяца три, потому что как только работодатель слышит фразу «мать-одиночка», боится даже думать о приеме на работу. Сразу возникают вопросы: «А сколько ребенку лет? А как вы живете? Как часто берете больничный? Кто помогает вам его растить?» Думаю, сейчас матери-одиночки сталкиваются с той же ситуацией.

«Нравится то ощущение, когда из бесформенного металла я вытачиваю на своем станке деталь»

— В результате я попала на МАЗ. Сначала предлагали устроиться кладовщиком, но я выбрала работу токаря-револьверщика. Токарь — далеко не женская работа, но здесь есть все то, что я искала: удобный график с 7.00 до 15.20., оплачиваемый отпуск, детский день. Почему-то, когда я работала продавцом, моя смена всегда выпадала на праздники — а теперь в праздники я тоже отдыхаю.

Взяли меня без опыта, поэтому какое-то время я была учеником: меня закрепили за токарем, который работал на станке уже несколько лет. Конечно, сложно было научиться, но я справилась. Очень нравится ощущение, когда из бесформенного металла я вытачиваю на своем станке детали: гаечки, болтики, винтики, штуцера, штифты… Чувствуешь себя кем-то особенным.

От работы мне предоставили семейное общежитие-новостройку: полноценная однокомнатная квартира с разделенным санузлом и собственной кухней, лоджией. Общая площадь — 40 квадратных метров.

На предприятии работаю уже шесть лет со средним заработком в 500 рублей ($250). Не много, но стабильно. Какие у нас расходы? Дочка ходит в школу, то есть каждую неделю на обеды я даю ей 12,5 рубля, в месяц — около 60 рублей. Как во всех школах, есть обязательные к посещению меропоприятия, например, музеи, это еще рублей 10. Коммунальные, интернет, сотовый телефон… В общем, в последние месяцы, когда зарплата была ниже обычного, на продукты и одежду оставалось около 200 рублей.

О том, чтобы еще раз поменять профессию, я не думаю: во-первых, на многих заводах и предприятиях с зарплатой аналогичная ситуация, во-вторых, работа моя мне нравится. Тем более, есть общежитие. Так что в моей нынешней жизни меня устраивает абсолютно все, кроме соотношения моего заработка и цен в Минске.