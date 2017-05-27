Суд Великобритании выдал ордер на арест следователя по делу Магнитского 1 27.05.2017, 19:25

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Высокий суд Лондона постановил арестовать Павла Карпова за неуважение к суду и неповиновение.

Высокий суд Великобритании выдал ордер на арест бывшего следователя министерства внутренних дел России Павла Карпова, который занимался делом о смерти юриста Сергея Магнитского, за неповиновение и неуважение к суду, говорится в сообщении портала Law and Order in Russia (перевод – gordonua.com).

Ордер на арест был выдан в связи с невыплатой £650 тыс. фонду Hermitage Capital по решению суда, вынесенного в 2013 году. Тогда Карпов проиграл поданный к Hermitage иск о клевете и суд обязал его оплатить затраты фонда на процесс. Позднее Карпова вызвали на заседание по его собственности, на которое он не приехал.

5 сентября 2016 году Высокий суд Лондона приговорил Карпова к трем месяцам тюрьмы.

В декабре экс-следователь пропустил еще одно заседание британского суда. Новый ордер означает, что Карпов будет арестован, если только он появится на территории Великобритании.

Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году и в 2009 году умер в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние Магнитского, чтобы заставить его замолчать.

В апреле 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании документов из "Панамского архива" пришел к выводу, что деньги, выведенные из российского бюджета, пропажу которых обнаружил Магнитский, перешли офшорной компании музыканта, друга президента Путина Сергея Ролдугина.

США ввели санкции в отношении лиц, причастных к незаконному задержанию и смерти Магнитского. Среди прочих, в санкционный список включен и Карпов.