Экс-председатель Климовичского райисполкома замешан в коррупционной схеме? 3 27.05.2017, 19:50

Чиновник может быть замешен в махинациях, связанных с ветеринарными препаратами и кормовыми добавками.

24 мая СМИ сообщили о возможном задержании правоохранительными органами бывшего председателя Климовичского райисполкома Виталия Гришанова. А всего через два дня появилось сообщение пресс-служба МВД, позволяющее предположить, что эта информация соответствует действительности, пишет «Магілеўскі рэгіен».

В пятницу 26 мая на сайте МВД был обнародован пресс-релиз под названием «Изобличена коррупционная схема в сфере агропромышленного комплекса». Управление информации и общественных связей МВД Республики Беларусь сообщило о раскрытии преступной схемы деятельности должностных лиц, в которой оказались замешаны руководители предприятий АПК.

По данным пресс-службы МВД, были установлены системные факты получения незаконных денежных вознаграждений руководителями ряда государственных предприятий либо с долей собственности государства за лоббирование интересов коммерческой структуры, занимающейся ветеринарными препаратами и кормовыми добавками, при заключении сделок на поставку продукции и решении вопросов по возврату образовавшейся задолженности.

Речь идет о махинациях, связанных с ветеринарными препаратами и кормовыми добавками, за что должностные лица получали незаконные денежные вознаграждения. На масштабы преступной деятельности указывает то, что в ходе расследования Следственным комитетом РБ было возбуждено 15 уголовных дел.

Согласно обнародованной информации, уголовные дела за получение взяток (ст. 430 УК) возбуждены в отношении должностных лиц следующих государственных предприятий агропромышленного комплекса: КУП «Гродномясомолпром», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Жодино Агроплемэлита», ОАО «Вилейский комбикормовый завод», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Смолевичский райагросервис», Борисовский комбинат хлебопродуктов. 10 лицам предъявлено обвинение и в отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще 5 лиц привлечены в качестве подозреваемых.

Обращаем внимание, что среди перечисленных предприятий есть Борисовский комбинат хлебопродуктов. А последним местом работы В.Л. Гришанова является именно УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», директором которого он стал в феврале 2016 года. Таким образом, есть определенные основания считать, что бывший председатель Климовичского райисполкома Виталий Гришанов может иметь отношение к расследуемому делу о коррупции в сфере АПК. Так ли это, выяснится после окончательного завершения следствия.