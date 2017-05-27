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Директор МТЗ прокомментировал слухи о своем назначении главой Минской области

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  • 27.05.2017, 20:40
Федор Домотенко

Сообщалось, что Федор Домотенко может занять кресло Шапиро.

На мероприятии, посвященному 71-летию Минского тракторного завода, директор предприятия Федор Домотенко ответил на вопросы журналистов, пишет tut.by.

Комментируя информацию о том, что ему пророчат пост руководителя Миноблисполкома, директор МТЗ рассказал журналистам, что официально с ним этот вопрос не обсуждался.

У меня нет темы для разговора, поэтому я ничего не знаю. Куда пошлет глава государства, там и буду работать.

Кроме того Федор Домотенко рассказал, как относится к желанию «Амкодора» производить автотракторную технику — напомним, в новый завод планируют вложить 300−350 млн долларов.

Это ошибочное мнение по «Амкодору». Это шарнирно-сочлененная конструкция в диапазоне 300 л.с. (вероятно, речь идет о тракторах с шарнирно-сочлененной («ломающейся») рамой — прим.), не имеющая никакого отношения к тракторному заводу.


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