Директор МТЗ прокомментировал слухи о своем назначении главой Минской области 3 27.05.2017, 20:40

Федор Домотенко

Сообщалось, что Федор Домотенко может занять кресло Шапиро.

На мероприятии, посвященному 71-летию Минского тракторного завода, директор предприятия Федор Домотенко ответил на вопросы журналистов, пишет tut.by.

Комментируя информацию о том, что ему пророчат пост руководителя Миноблисполкома, директор МТЗ рассказал журналистам, что официально с ним этот вопрос не обсуждался.

— У меня нет темы для разговора, поэтому я ничего не знаю. Куда пошлет глава государства, там и буду работать.

Кроме того Федор Домотенко рассказал, как относится к желанию «Амкодора» производить автотракторную технику — напомним, в новый завод планируют вложить 300−350 млн долларов.

— Это ошибочное мнение по «Амкодору». Это шарнирно-сочлененная конструкция в диапазоне 300 л.с. (вероятно, речь идет о тракторах с шарнирно-сочлененной («ломающейся») рамой — прим.), не имеющая никакого отношения к тракторному заводу.