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Президент США завершил свою первую зарубежную поездку

  • 27.05.2017, 21:08

В ходе девятидневной поездки Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, палестинские территории, Италию и Бельгию.

Президент США Дональд Трамп завершил свою первую зарубежную поездку, выступив перед военнослужащими США и их семьями на военно-морской базе Сигонелла на Сицилии, передает «Радио Свобода».

Трамп завершил девятидневную поездку, в ходе которой посетил Саудовскую Аравию, Израиль, палестинские территории, Италию и Бельгию. В своем выступлении Трамп сказал, что поездка «стала полным успехом». И добавил, что у него состоялась «действительно историческая неделя». Говоря о только что завершившемся двухдневном саммите стран «Большой семерки», Трамп сказал, что это чрезвычайно продуктивная встреча, на которой он «укрепил американские связи».

Говоря о состоявшемся саммите НАТО, он сказал, что «деньги действительно начинают вливаться в НАТО из стран, которые не делали бы того, что они делают сейчас, если бы я не был избран». Германия взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону с целью достижения 2 процентов ВВП, направлемых на военные нужды. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты «полностью поддерживают НАТО».

Президент США также пообещал «победить терроризм и защитить цивилизацию», назвав терроризм «угрозой, опасной угрозой всему человечеству».

Во время выступления на военной базе США Трамп был представлен участникам встречи его супругой Меланией, которая сказала собравшимся: «Мой муж очень много работал в этой поездке, и я очень горжусь им». Трамп должен возвратиться в Вашингтон 27 мая.


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