Названы самые полезные виды чая для здоровья
- 27.05.2017, 21:37
Не только прохладительные напитки дадут вам облегчение в жаркую пору.
Ароматные чаи тоже станут хорошими помощниками и помогут настроиться на хорошие мысли, пишет healthlyling.com.ua.
Как правило, большинство чаев завариваются стандартно: берете чайную ложку с кучкой листьев растения, которое вам нравится, заливаете полным стаканом кипятка и даете настояться около 10 минут. Чтобы был ароматный и стойкий запах чая, его следует налить в термос или в другую закрытую посуду. После настаивания – процеживайте в чашку.
Топ-10 вкусных растений для заваривания чая:
Чабрец (тимьян);
Ромашка;
Шиповник (перед завариванием сухие плоды слегка раздавите);
Клевер;
Роза;
Лимонная мята;
Фенхель (корневища, семена);
Земляничные листья;
Лаванда;
Липа.