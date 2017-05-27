Названы самые полезные виды чая для здоровья 27.05.2017, 21:37

Не только прохладительные напитки дадут вам облегчение в жаркую пору.

Ароматные чаи тоже станут хорошими помощниками и помогут настроиться на хорошие мысли, пишет healthlyling.com.ua.

Как правило, большинство чаев завариваются стандартно: берете чайную ложку с кучкой листьев растения, которое вам нравится, заливаете полным стаканом кипятка и даете настояться около 10 минут. Чтобы был ароматный и стойкий запах чая, его следует налить в термос или в другую закрытую посуду. После настаивания – процеживайте в чашку.

Топ-10 вкусных растений для заваривания чая:

Чабрец (тимьян);

Ромашка;

Шиповник (перед завариванием сухие плоды слегка раздавите);

Клевер;

Роза;

Лимонная мята;

Фенхель (корневища, семена);

Земляничные листья;

Лаванда;

Липа.