Зачем Путин едет в Париж 2 Дмитрий Орешкин, «Новое время»

27.05.2017, 21:41

Владимир Путин

Цель Путина остается прежней: его влияние падает, он пытается прорвать точечными ударами эту стену отчуждения, которая его окружает.

Неожиданный визит президента России в Париж можно объяснить так: Путин ощущает себя в нарастающей изоляции и пытается ее прорвать. Инициатива встречи с Макроном исходила от Кремля – это понятно. Вероятно, связано с тем, что в Москве понимают: Ле Пен – битая карта.

Поговорив с госпожой Меркель и не нащупав там слабого звена, Путин продолжает стратегию раскола Евросоюза, используя на этот раз Францию. Не знаю, какие предложения он везет в кармане. Во-первых, Путин должен дать понять, что Россия ни в коем случае не замыкается на Марин Ле Пен, а собирается работать и с господином Макроном. Во-вторых, он постарается напомнить о хороших временах между Россией и Францией, когда во Франции строился «Мистраль» и т.д. Дать понять, что в двустороннем сотрудничестве наверняка есть какие-то экономические интересы, в том числе и для Франции.

Это будет довольно слабая попытка, но Путину больше ничего не остается делать. И Макрон это прекрасно понимает. Но Путин думает, что он матерый, опытный, он обыграет президента Франции. Проблема в том, что у большинства путинских ровесников, будь то Меркель, будь то британские лидеры, уже сложилось мнение о нем. А Макрон молодой, свеженький, и Путин надеется на свое выдающееся личное обаяние, которым он действительно обладает.

Опыта у Макрона пока нет, поэтому Путин может предложить Франции что-то неожиданное и очень приятное. В расчете на то, чтобы показать всем остальным европейским странам пример, что те, кто выстраивают хорошие отношения с Россией, получают большой кусок вкусного пирога.

Проблема в том, что этого вкусного пирога у Путина в руках нет. Может он и готов что-то там оплачивать, но бюджет-то все слабее, и все об этом знают. Здесь уже вопрос в том, насколько Макрон умеет читать таких людей как Владимир Путин. Эту встречу можно охарактеризовать фразой «Искушение Макрона».

Ну а стратегическая цель Путина остается прежней: его влияние падает, он пытается прорвать точечными ударами эту стену отчуждения, которая его окружает. Он думал, что прорвал ее, когда победил Трамп. Он думал, что прорвал ее, когда Британия решила выходить из Евросоюза. Он надеялся ее прорвать в еще одном месте с помощью Марин Ле Пен. Не получилось. Но он все равно продолжает это делать. Проблема Путина в том, что его уже вычислили, просчитали, и знают, чего от него ждать.

Встреча Путина с Макроном – еще одна попытка, причем безнадежная, вставить клин в европейское сообщество. Возможно это связанно с Нормандским форматом.

Ну а то, что встреча будет проходить в Версальском дворце – довольно символический акт, демонстрирующий высокий уровень престижа, ведь лидеров России всего один раз принимали в этой резиденции. Это можно воспринимать и как сигнал к открытости к общению, и наоборот. Приезжает человек с далекого Востока, ему надо оказать пышный прием. Для него это важно. Меркель или Трампа может и не обязательно принимать на таком уровне, они и так достаточно влиятельные политики. А вот для Владимира Путина очень важно, сколько слонов выстроено в почетном карауле. В данном случае, для азиатского лидера выставили максимальное количество слонов, чтобы ему было приятно.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»