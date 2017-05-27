В Севастополе прошел крупнейший митинг с 2014 года 5 27.05.2017, 22:09

Фото: DPA

До двух с половиной тысяч жителей Севастополя вышли на митинг против проекта генплана города.

По мнению собравшихся, проект генплана не учитывает интересов горожан - районы, где располагаются дома, дачи и гаражи, согласно плану, должны быть отданы под многоквартирную застройку, природоохранные зоны или в распоряжение Минобороны. Собравшиеся обратились с требованием к Владимиру Путину, Госдуме и Общественной палате России отменить нынешний проект генплана и разработать новый документ при участии севастопольских специалистов, сообщает «Немецкая волна».

Rally in Sevastopol against local authorities decisions on land, plan - to write a petition to Putin https://t.co/bWkOHBbrZj via @CrimeaUA1 pic.twitter.com/73lHqJhTgi — Liveuamap (@Liveuamap) 27 мая 2017 г.

Протестующие держали плакаты с надписями: "Отстоим право на землю", "Генеральный план не гениальный", "Прекратите судейский беспредел на земле".

В 2014 году Севастополь вместе с остальной частью Крыма был аннексирован Российской Федерацией.