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В Севастополе прошел крупнейший митинг с 2014 года

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  • 27.05.2017, 22:09
Фото: DPA

До двух с половиной тысяч жителей Севастополя вышли на митинг против проекта генплана города.

По мнению собравшихся, проект генплана не учитывает интересов горожан - районы, где располагаются дома, дачи и гаражи, согласно плану, должны быть отданы под многоквартирную застройку, природоохранные зоны или в распоряжение Минобороны. Собравшиеся обратились с требованием к Владимиру Путину, Госдуме и Общественной палате России отменить нынешний проект генплана и разработать новый документ при участии севастопольских специалистов, сообщает «Немецкая волна».

Протестующие держали плакаты с надписями: "Отстоим право на землю", "Генеральный план не гениальный", "Прекратите судейский беспредел на земле".

В 2014 году Севастополь вместе с остальной частью Крыма был аннексирован Российской Федерацией.


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