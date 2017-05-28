США отправили к берегам Кореи третью ударную авианосную группу 3 28.05.2017, 8:06

Это редкий случай, когда сразу три авианосца США будут дислоцированы в западной части Тихого океана.

США направляют третью по счету ударную группу во главе с авианосцем «Нимиц» в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи, подтвердили «Голосу Америки» два источника.

Авианосец «Нимиц» является одним из самых крупных в мире боевых кораблей. Как сообщили корреспонденту «Голоса Америки» Стиву Херману источники, «Нимиц» присоединится к уже дислоцированным в западной части Тихого океана ударным авианосцам «Карл Винсон» и «Рональд Рейган».

Это редкий случай, когда Пентагон одновременно направляет три авианосца в один регион.

Растущая угроза в связи с расширением северокорейских ядерной и ракетной программ является одной из главных проблем обеспечения безопасности для президента США Дональда Трампа. Ранее он пообещал не допустить, чтобы КНДР продвинулась в разработке оружия до уровня, который позволит ей нанести ядерный удар по континентальной территории Соединенных Штатов. По мнению экспертов, Пхеньян может достичь этой возможности примерно после 2020-го года.

В пятницу, сидя рядом с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите «Большой семерки», который проходит на Сицилии, президент США заявил, что на встрече G-7 «особое внимание будет уделено северокорейской проблеме».

В пятницу Белый дом опубликовал заявление, согласно которому лидеры Японии и США согласились «усилить санкции против Северной Кореи» в попытке предотвратить дальнейшую работу над северокорейскими ядерной и ракетной программами.