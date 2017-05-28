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В Венесуэле протестующие построили баррикаду из грузовиков

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  • 28.05.2017, 10:14
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Фото: RCTV

Демонстрация за свободу прессы в Каракасе переросла в столкновения с полицией.

Демонстрация за свободу прессы в Венесуэле, которая состоялась в воскресенье, 28 мая, переросла в столкновения с полицией. Молодые люди при помощи грузовиков и баррикад заблокировали автостраду, проходящую через столицу страны Каракас, а затем подожгли их. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ демонстранты забросали полицейских метательными снарядами и коктейлями Молотова, передает «Немецкая волна».

Фото: RCTV

Поводом для демонстрации стала десятая годовщина закрытия оппозиционно настроенного телеканала RCTV. Тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес вместо RCTV создал новый государственный канал - TVES. Преемник Чавеса Николас Мадуро объявил, что TVES все эти годы символизирует «гуманитарное телевидение».

Фото: RCTV

Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются отстранения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту снабжения. Во время протестных акций убиты 58 человек, еще десятки ранены.


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