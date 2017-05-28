«Есть человек которому я доверяю на 100%» 19 28.05.2017, 10:59

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В Беларуси есть политический лидер, доказавший стойкость перед нынешней системой.

Об этом в «Фейсбуке» написал оппозиционный активист из Могилева Роман Мищенко.

— Хочу поделиться своим мнением, и не стоит меня переубеждать.

Есть человек которому я доверяю на 100%. Сколько бы не лили на него грязи, сколько бы не говорили про него плохо, я все равно буду его поддерживать во всем.

Я считаю только он сможет привести нашу страну к благополучию.

Этот человек сможет вернуть справедливость и законность в нашу страну. Я его уважаю и ценю его непоколебимость перед нынешней системой. Ценю его преданность народу.

Этого человека зовут Николай Статкевич. Я с ним до конца.

Люди, объединяйтесь и мы победим! Жыве Беларусь!