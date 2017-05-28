Как поэт поднял антисоветское восстание в Славгороде 1 28.05.2017, 12:00

Два года целый район Беларуси был практически независим от советской власти

Пропойская (славгородское) восстание 1919-1920 годов охватило большую часть территории Пропойского района (ныне Славгородский район Могилевской области), пишет сайт Рады БНР.

Основной причиной восстания был протест против политики «военного коммунизма» и насильственных реквизиций продовольствия, а также национальное притеснение белорусов советской властью.

В начале 1919 г. решением московских большевистских властей Витебская, Смоленская, Могилевская губернии были выделены из БССР и присоединены к РСФСР. На этой территории со стороны местного партийного и советского руководства царили антибелорусские настроения.

Восстание охватило территорию Пропойского, Васьковского, Ржавского, Кульшицкого , Иванищевицкого, Черняковского, Гайшинского, Гиженского сельсоветов. Восстание имело свой штаб, который находился в деревне Железенка Иванищевицкого сельсовета.

Согласно советским архивным документам, повстанцы «убивали красноармейцев, отбирали обмундирование и снаряжение», но не наносили никакого вреда мирному населению. Руководил восстанием Александр Возило, революционер с 1908 года, поэт. Выступления продолжались до 1921 года, а в Чэрняковском и Иванищевицком сельских советах вплоть до 1929 года.

На Могилевщине известны также восстания 1919 г. в Чаусах, Горках и других местах. По информации из советских архивов, антисоветская партизанская борьба на Могилевщине продолжалось до середины 1930-х гг. В период 1921-1928 годов действовали вооруженные отряды Прудникова, Новикова, Казановича, Рыжикова-Бестужева, Ступакова, Огородникова. В советских документах отмечено, что антисоветское сопротивление на Могилевщине продолжалось до 1935 года.