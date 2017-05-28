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Лукашенко: Мы погибали за русский язык

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  • 28.05.2017, 12:13

Диктатор попробовал себя в роли «корифея языкознания».

«Из-за непонимания языковых проблем часто войны начинались. Нам это не нужно», — заявил Лукашенко на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее», передает его пресс-служба.

Александр Лукашенко отметил, что многие считают русский язык исключительно российским, но такой подход не верен. «Это наш язык. Мы на этом языке веками разговаривали. Язык — это живое. Нынешний русский язык совершенствовался из века в век. Он стал таким благодаря тому, что мы вложили в него душу, русские люди вложили в него душу, и украинцы не меньше. И даже те народы, которые меньше нашего разговаривали на русском языке. Мы погибали за этот язык. Это наш русский язык. Это великое достояние», — подчеркнул диктатор.


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