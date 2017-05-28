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Тысячи верующих вышли на улицы Минска

  • 28.05.2017, 12:23

(обновляется) В Минске проходит праздничная процессия «Божьего тела».

Сегодня в Минске проходит уличная процессия, посвященная католическому религиозному празднику «Божьего тела», сообщает «Радыё Свабода».

Уличную процессию, посвященную этому празднику, Католический костел традиционно проводит в конце мая с начала 1990-х годов. Ежегодно участие в ней принимают тысячи верующих. Процессия движется улицами Минска от костела святой Троицы на улице Золотая Горка и до костела Девы Марии на площади Свободы.

В этом году процессия посвящена 100-летию объявления Божьей Матери в Фатиме, которое в этом году отмечает Католическая церковь во всем мире. Процессия будет останавливаться и молиться около четырех алтарей, установленных на улицах города. Продолжится шествие около пяти часов.


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