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Финал конкурса красоты в Бобруйске закончился дракой

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  • 28.05.2017, 13:42
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Иллюстрационное фото с сайта tut.by

Миссис, однако, успели выбрать до начала инцидента.

В усадьбе «Вишневый сад» под Бобруйском состоялось финальное шоу конкурса красоты «Миссис BOBR.by», инициатором которого выступил одноименный городской портал.

Мероприятие было омрачено неприятным происшествием – в 4 утра в районный отдел милиции поступило сообщение. Как выяснилось позже, был избит учредитель портала BOBR.by. Мужчина находится в больнице, состояние его по предварительным данным оценивается как стабильное, сообращает конкурирующий сайт «Бабруйскае жыццё».

Елена Кубкина

Напавшим оказался один из отдыхающих усадьбы, житель Минска. В момент драки он был в состоянии алкогольного опьянения. Следователь Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси Дмитрий Свиридов сообщил, что мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч. 1 (хулиганство).

Мисс, однако, успели выбрать до драки. Ею стала Елена Кубкина.


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